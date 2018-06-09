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Erdoğan'dan İnce'yi köşeye sıkıştıracak soru

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi soruyorum, Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerde birinci çıkamazsan, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın?' dedi.
Erdoğan'dan İnce'yi köşeye sıkıştıracak soru
Erdoğan'dan İnce'yi köşeye sıkıştıracak soru Erdoğan'dan İnce'yi köşeye sıkıştıracak soru Erdoğan'dan İnce'yi köşeye sıkıştıracak soru

 

Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada alandakilere, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarının yer aldığı görüntüleri barkovizyondan izlettirdi. 

'ŞİMDİ SANA SORUYORUM'

Muharrem İnce'ye 'Sen çırak bile olamadın' diyen Erdoğan, "Senin Genel Başkan'ın zaten hiç anlamaz çünkü hiç anlamadığını sen söyledin. Şimdi soruyorum, 'Bay Muharrem eğer sen birinci olamazsan bu seçimlerde, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim bakalım ama sen de bırakmazsın, niye, siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz Pensilvanya'dan. Kolay kolay bırakamazsınız." ifadesini kullandı. 
 

Kayseri'deki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kılıçdaroğlu terör yandaşları ile yürümedi mi? Bizim yandaşımız millet ' şeklinde konuştu. 

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