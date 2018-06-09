09 Haziran 2018 Cumartesi23 Ramazan 1439
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Yeni bir darbe planı var

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaparak “Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz. Yeni bir darbe, yeni suikast planları var ama buna güçleri yok” dedi.
Yeni bir darbe planı var
Yeni bir darbe planı var Yeni bir darbe planı var Yeni bir darbe planı var

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu’nun açıklamalarının satırbaşları:

Sayın Erdoğan Demirören nesli tükenen insanlardan biriydi. Allah rahmet eylesin.

PKK ile mücadele konusunda çok iyi bir entegrasyon sağlandı.  Hem Emniyet hem MİT hem de diğer istihbaratları katıyorum buna. MİT ve TSK mensupları arasında yoğun bir destek var. Terörle mücadele konusunda başarının bir nedeni de teknolojik üstünlük. Şimdi kendi üretimimizle İHA'lar, SİHA'lar zırhlı araçlar... Çözemediğimiz tek şey var.  El yapımı patlayıcılar. Bunu dünya da çözemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya bir konsept koymuş. Mücadele stratejimiz değişti. Terörü kaynağında kurutmak. Önleyici istihbarat da çok önemli. Gerekli müdahaleyi anında yapılıyoruz. BU orada mücadele eden arkadaşlarımıza da moral veriyor. Çukur ve hendeklerden sonra PKK'ya karşı nefret oluştu. Bu bize büyük destek sağlıyor. Biz demokrasi ve hukuk içinde kalarak terörle ancak bu kadar iyi mücadele edilir. Aksi olsaydı Avrupa'da ensemizde boza pişirirlerdi. Oradaki bütün arkadaşlarıma bunun için teşekkür ediyorum. Her okulda öğretmen her hastanede doktor var.



OHAL AÇIKLAMASI

Seçimden sonra Türkiye oturur konuşur OHAL olmadan yoluna devam eder.

FETÖ ve terör örgütlerinin şöyle bir özelliği var. Çok konuşuyorlar az eylem yapıyorlar. Gerek PKK gerek FETÖ'nün engellenen çok eylemi var.  FETÖ ile mücadelemizi bir 15 Temmuz'da yakaladıklarımız var. İki Bylock üzerinden yakalananlar var. Üç anklesörlü telefonlar var. Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz. 

‘YENİ BİR DARBE YENİ SUİKAST PLANLARI VAR’

Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar'da çok güçlüler. Özellikle dışarda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa'nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de daahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor.

‘EN TEHLİKELİLERİ KRİPTO OLANLAR’

Bunlar hala Türkiye'yi ele geçirebileceklerini sanıyorlar. En tehlikelileri kripto olanlar. Biz asil milletiz ama saf bir milletiz. FETÖ Gezi olaylarında var. Türkiye'deki tüm olaysız olaylarda parmağı var. Sosyal medya üzerinden destek arıyorlar. Bunların Facebook ve Twitter üzerinde etkileri var. Manüpülasyon yapıyorlar. Bunlar Türkiye'yi belli bir ısıda tutabilmek için dönem dönem yükseltmek dönem dönem eksiltmek için bunları kullandılar. FETÖ'nün otobanı bizi çok kuşatan bir otaban. Mesela PKK terör örgütü bize karşı bir hat kurmaz. Tamamen Kürt vatandaşlarımıza yönelik bir dil kullanır. Terörle mücadeleye giriyoruz. Tamamen asılsız şehit ve yaralı haberleri yapıyorlar.

KANDİL'İ İSTEDİĞİMİZ ZAMAN ALIRIZ

İstediğimiz an Kandil'i ele geçirebiliriz. Türkiye çok yakın bir zaman içinde Kandil'de kahramanlarımızı görecek. 

Kandil operasyonu Afrin'den önce yapılabilirdi. Ama Afrin daha acil bir hale geldi.

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