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İşte Kocaman'ın Ali Koç'a sunduğu rapor

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Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede sunduğu rapordan detaylar ortaya çıktı.
İşte Kocaman'ın Ali Koç'a sunduğu rapor
İşte Kocaman'ın Ali Koç'a sunduğu rapor İşte Kocaman'ın Ali Koç'a sunduğu rapor İşte Kocaman'ın Ali Koç'a sunduğu rapor

 

Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyan Aykut Kocaman, önceki gün yeni başkan Ali Koç ile bir araya gelmişti. Seçimden önce, “Yeni yönetimi rahatlatmak için istifamı sunacağım” diyen Kocaman, bu sözlerine rağmen herhangi bir girişimde bulunmamıştı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Ali Koç ile yaptığı görüşmede, takımın son durumuyla ilgili hazırladığı raporu başkana sundu. Kocaman, göreve devam etmesi halinde kadroya yapılmasını istediği takviyeleri de Koç’la paylaştı. İşte o rapor:

'Yeni kaleci gelecek'

■ Volkan Demirel’e yeni sözleşme önerilmeli. Yola kendisiyle devam edebiliriz. Ancak mutlaka onu zorlayacak, hatta birinci kaleci olacak bir transfere ihtiyaç var.

■ Sol bekte Hasan Ali Kaldırım’la rekabete girecek bir takviye iyi olur. Ancak bunun aciliyeti yok. Gerekirse İsmail Köybaşı’ndan yararlanmaya çalışabilirim.

‘Orta saha alabiliriz’

■ Roman Neustadter’den memnunum ancak yeni sezonda alternatif isim olarak kalmalı. Skrtel’in yanına güçlü ve geriden oyun kurmada başarılı bir stoper şart.

■ Orta sahada Mehmet Topal ve Josef ikisiyle devam etme taraftarıyım. Yine de şartlar uygun olursa iki yönlü bir orta saha alabiliriz.

‘Janssen’i isterim’

■ Geride kalan sezonda kanat oyuncularından beklediğimiz kadar skor katkısı alamadık. Buraya transfer yapılırsa, Valbuena veya Aatif’tan birini gönderebiiriz.

■ Vincent Janssen’ın bir sezon daha bizimle kalmasını isterim. Eğer bunu başaramazsak, yeni bir forvete de ihtiyacımız olacak.

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