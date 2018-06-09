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Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vietnam savaşında orduya katılmayı reddeden ve 2 yıl önce hayatını kaybeden efsane boksör Muhammed Ali'yi affedebileceğini söyledi.
Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim
Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim

 

ABD Başkanı Donald Trump, "askere gitmeme" suçundan ötürü hüküm giyen ancak daha sonra Yüksek Mahkeme tarafından aklanan ünlü boksör Muhammed Ali'yi affetmeyi düşündüğünü söyledi.

2016'da hayatını kaybeden Muhammed Ali, 1967 yılında Vietnam Savaşı'na katılmayı reddettiği için hüküm giymiş ancak 1971 yılında bu karar Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuştı.

Beyaz Saray'dan G7 zirvesine doğru yola çıktığı sırada gazetecilere konuşan Trump, af ile ilgili olarak "Muhammed Ali'yi düşünüyorum. Başkalarını da ciddi bir şekilde düşünüyorum" dedi.

Muhammed Ali'nin avukatı Ron Tweel ise yaptığı açıklamada, "Trump'ın duygularını anlayabiliyoruz ancak af gereksiz" dedi.

Ünlü boksör, eski başkan Jimmy Carter'ın 1977 yılında askere gitmeyenler için çıkardığı genel af kapsamına da girmişti.

EN SON BÜYÜKANNEYİ AFFETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın adaletsiz bir şekilde muamele gören hükümlüleri de içerecek şekilde 3 bin kişiyi affetmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Trump en son olarak, şiddet içermeyen uyuşturucu suçu nedeniyle ömür boyu hapis yatan 63 yaşındaki büyükanne Alice Johnson'ı affetmişti.

Johnson'ın durumu Kim Kardashian'ın Trump'a konuyu aktarmasından sonra gündeme gelmişti.

Trump, daha önce televizyon programcısı Martha Stewart ile eski Illinois valisi Rod Blagojevich'i affetti.

ABD Başkanı, 2016 seçimlerine Rusya'nın etkisi üzerine sürdürülen bir soruşturma kapsamında kendisini de affedebileceğini söylüyor.

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