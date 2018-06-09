09 Haziran 2018 Cumartesi23 Ramazan 1439
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Şırnak'ta sıcak çatışma! Acı haber geldi

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Bestler Dereler bölgesinde bulunan Kaval Dağı bölgesine arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 özel harekat polisi şehit oldu ve 1 asker yaralandı
Şırnak'ta sıcak çatışma! Acı haber geldi
Şırnak'ta sıcak çatışma! Acı haber geldi Şırnak'ta sıcak çatışma! Acı haber geldi Şırnak'ta sıcak çatışma! Acı haber geldi

 

TSK, Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunan PKK kamplarına yönelik operasyonlarını yoğunlaştırıp Kandil'e doğru yürüyüş devam ederken, yurt içindeki teröristlere karşı da operasyonlar devam ediyor. 

Türk güvenlik güçleri, Şırnak Bestler Dereler bölgesindeki bulunan ağaçlık alanda terör örgüt mensuplarının olduğu istihbaratı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. SİHA'ların da katıldığı operasyonda, 8 terörist öldürüldü.

1 ŞEHİT 

Bestler Dereler bölgesinde bulunan Kaval Dağı bölgesine arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 Özel harekat polisi ve 1 asker yaralandı. Güvenlik güçlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Yaralılar bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan özel harakat polisi hastanede yapılan tüm müdehallereler rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

KRİTİK İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülen teröristlerin arasında, sözde Botan bölgesi cephane birim sorumlusu Yakup Zeybek ile Rezzak Ulaş, Dikjar Hazar, Hişyar Bayar, Ferhat Ökten ve Ayat Mahmut'ın da bulunduğu belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, öldürülen iki teröristin kimliğinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HABERTÜRK

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