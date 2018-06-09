09 Haziran 2018 Cumartesi23 Ramazan 1439
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ABD'nin savaş planları çalındı

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Çin hükümetinin hackerları, Amerikalı yetkililerin bilgisayarlarını hackleyerek, yüksek hassasiyet içeren denizaltı savaş faaliyetleri ile ilgili bilgileri ele geçirdiler.
ABD'nin savaş planları çalındı
ABD'nin savaş planları çalındı ABD'nin savaş planları çalındı ABD'nin savaş planları çalındı

 

Washington Post’un haberine göre, Çin hükümetinin hackerları, ABD’li yetkililerin bilgisayarlarını hackleyerek, içerisinde denizaltı savaş faaliyetleri ile ilgili yüksek hassasiyet ve önem taşıyan bilgileri ele geçirdiler.

İsmi verilmeyen bir ABD’li yetkili, hackerların ele geçirdiği bilgilerin, ABD denizaltılarının süper sonik füze planlarını içerdiğini belirtirken, bahsi geçen güvenlik ihlalinin geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştiği ve Amerikan ordusu ile FBI’nın konuyu netleştirmek adına bir soruşturma başlattığına yer verildi.

Washington Post ve Reuters gibi gazetelerin FBI ve ordudan konu ile alakalı açıklama yapmalarını istemeleri üzerine ise, ordu yetkililerinden, bu tarz önemli bilgilerin kamuya açık bir şekilde paylaşılamayacak şekilde gizlilik içerdiğine dair cevap geldi. Çin büyükelçiliği, ABD'li yetkililerin bilgisayarlarının ele geçirildiğine dair bir bilgilerinin olmadığını açıklarken, hackerların Newport’taki askeri üste bulunan Denizaltı Savaş Merkezi’nin bilgisayarlarına saldırıda bulunduğu kaydedildi.

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