Bahreyn Sarayı’nda BAE destekli darbe planı

Ortadoğu’da her ülkenin iç işleri karışan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), şimdi de Bahreyn’de bir saray darbesi düzenleme peşinde olduğu öğrenildi. El Kuds El Arabi gazetesinin haberine göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, 1970’ten beri Başbakanlık görevini yürüten öz amcası Halife bin Selman’ı devirmek için harekete geçti. Başbakan Selman’ın hanedan içerisinde Kral’ın sevmediği isimleri kolladığını belirten gazete, Hamed’in değişiklikle en küçük oğlu Saray Muhafızı Komutanı Nasır’ı da veliahtlığa getirmeyi tasarladığını yazdı.

İSRAİL KARŞITI PRENSE TASFİYE

Midle East Eye’a konuşan diplomatik kaynaklar ise saray darbesinin BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in desteğini aldığını söyledi. Bin Zayed’in Nasır bin Hamed’i birinci veliahtlığa getirerek hem yönetimi gençleştirmek hem de Bahreyn içerisindeki Kudüs ihanetine karşı yükselen sesleri bastırmak istediği kaydedildi. Bahreyn’de Başbakan Selman ile mevcut veliaht Selman bin Hamed’in, İsrail ve BAE ile yakınlaşma politikasından rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor.