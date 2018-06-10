Muğla'da korkutan deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, yerin 13,55 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
10 Haziran 2018 Pazar23 Ramazan 1439
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