Ivanka'nın başı belada

The Mercury News'ün haberine göre Halterci Dimitry Kloko, Michael Cohen'e Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinarasında bir toplantı ayarlayabileceğini söyledi.



IVANKA'NIN ADI İLK KEZ ANILIYOR



Ivanka Trump tarafından yapılan bu hamlenin ise Trump'ın en gözde çocuğunun ve Beyaz Saray danışmanının ilk defa kamusal anlamda 2016 seçim kampanyasında Ruslarla işbirliği soruşturmasına adının bağlanması anlamına geldiği belirtildi.



"MOSKOVA'DA TRUMP TOWER YAPILMASI GÜNDEME GELDİ"



BuzzFeed News'in gündeme getirdiği iddiaya göre toplantının Moskova'da bir Trump Tower yapılması yönünde anlaşmaya varılmak üzere gerçekleştirilmesinin planlandığı öne sürüldü.

TRUMP AİLESİNE MİLYONLAR KAZANDIRMAK İÇİN

Habere göre Kongre Soruşturmacısı ve Özel Savcı Robert Mueller'in ekibi halen Ivanka Trump, Michael Cohen ve Olimpik gümüş madalya sahibi Dmitry Klokov arasındaki bağlantıları gözden geçiriyor.



Haberde, "Bağlantılar babasının başkan olmak için seçim çalışması sürerken Ivanka Trump'ın Michael Cohen'i Amerika'nın düşmanlarından biriyle bağlantı kurabilecek bir Rus şahısla irtibatlandırdığını ele veriyor. Bu görüşme çabası ise Trump ailesine milyonlar kazandırmak için yapılacak bir iş anlaşması için" denildi.

IVANKA TRUMP, PUTİN'İN KOLTUĞUNA OTURMUŞTU

Trump ve çevresinin uzun süredir Rusya'nın başkentinde lüks bir otel ve kat mülkiyeti projesi inşası için arayışta olduğu haberlere konu oluyordu. Bilindiği üzere halen FBI soruşturmasından geçen Michael Cohen bu çabaların kilit ismiydi. Ivanka ve kardeşi Donald Trump Jr. ise 2006 yılında Moskova'ya uçarak, babasının şirketinin başkan yardımcıları statüsüyle yer arayışına girmişlerdi. Ayrıca Ivanka Trump'ın Kremlin'i gezerken Putin'in ofisinde Putin'in koltuğuna oturmuştu.