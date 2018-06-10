10 Haziran 2018 Pazar23 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:26Güneş 05:25Öğle 13:09İkindi 17:08Akşam 20:42Yatsı 22:32
    • 29°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 95.876 -2.79
  • Altın: 186,684 -0.16
  • Dolar: 4,4674 -0.14
  • Euro: 5,2589 -0.58

Ivanka'nın başı belada

»
Ivanka'nın başı belada
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında, kızı Ivanka Trump’ın ailenin kişisel avukatı ve adı bir süredir skandallarla anılan Michael Cohen’i Rus olimpik halterci ile çalışmaya zorladığı iddia edildi.
Ivanka'nın başı belada Ivanka'nın başı belada Ivanka'nın başı belada

 

The Mercury News'ün haberine göre Halterci Dimitry Kloko, Michael Cohen'e Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinarasında bir toplantı ayarlayabileceğini söyledi.

IVANKA'NIN ADI İLK KEZ ANILIYOR

Ivanka Trump tarafından yapılan bu hamlenin ise Trump'ın en gözde çocuğunun ve Beyaz Saray danışmanının ilk defa kamusal anlamda 2016 seçim kampanyasında Ruslarla işbirliği soruşturmasına adının bağlanması anlamına geldiği belirtildi.

"MOSKOVA'DA TRUMP TOWER YAPILMASI GÜNDEME GELDİ"

BuzzFeed News'in gündeme getirdiği iddiaya göre toplantının Moskova'da bir Trump Tower yapılması yönünde anlaşmaya varılmak üzere gerçekleştirilmesinin planlandığı öne sürüldü.

TRUMP AİLESİNE MİLYONLAR KAZANDIRMAK İÇİN

Habere göre Kongre Soruşturmacısı ve Özel Savcı Robert Mueller'in ekibi halen Ivanka Trump, Michael Cohen ve Olimpik gümüş madalya sahibi Dmitry Klokov arasındaki bağlantıları gözden geçiriyor.

Haberde, "Bağlantılar babasının başkan olmak için seçim çalışması sürerken Ivanka Trump'ın Michael Cohen'i Amerika'nın düşmanlarından biriyle bağlantı kurabilecek bir Rus şahısla irtibatlandırdığını ele veriyor. Bu görüşme çabası ise Trump ailesine milyonlar kazandırmak için yapılacak bir iş anlaşması için" denildi.

IVANKA TRUMP, PUTİN'İN KOLTUĞUNA OTURMUŞTU

Trump ve çevresinin uzun süredir Rusya'nın başkentinde lüks bir otel ve kat mülkiyeti projesi inşası için arayışta olduğu haberlere konu oluyordu. Bilindiği üzere halen FBI soruşturmasından geçen Michael Cohen bu çabaların kilit ismiydi. Ivanka ve kardeşi Donald Trump Jr. ise 2006 yılında Moskova'ya uçarak, babasının şirketinin başkan yardımcıları statüsüyle yer arayışına girmişlerdi. Ayrıca Ivanka Trump'ın Kremlin'i gezerken Putin'in ofisinde Putin'in koltuğuna oturmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
G-7 zirvesine damga vuran fotoğrafG-7 zirvesine damga vuran fotoğrafG-7 Liderler Zirvesinin ikinci gününde Trump ile diğer liderlerin arasındaki gerginliği anlatan fotoğraf dünya basınında geniş yankı buldu.
Avrupa ülkesinde "paralel devlet" ayaklanmasıAvrupa ülkesinde "paralel devlet" ayaklanmasıRomanya'nın başkenti Bükreş'te hükümeti kuran partilerin organize ettiği mitingde "paralel devlet" protesto edildi.
Ivanka'nın başı beladaIvanka'nın başı beladaABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında, kızı Ivanka Trump’ın ailenin kişisel avukatı ve adı bir süredir skandallarla anılan Michael Cohen’i Rus olimpik halterci ile çalışmaya zorladığı iddia edildi.
Jüpiter'deki şimşeklerin sırrı çözüldüJüpiter'deki şimşeklerin sırrı çözüldüBilim adamları gaz devi Jüpiter'deki kutup bölgelerinde yoğunlaşan şimşeklerin sırrını çözmeyi başardı.
Almanya'dan FETÖ hamlesi!Almanya'dan FETÖ hamlesi!Almanya'nın ülkede faaliyet gösteren FETÖ’nün çalışmalarını yeniden değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.
ABD'nin savaş planları çalındıABD'nin savaş planları çalındıÇin hükümetinin hackerları, Amerikalı yetkililerin bilgisayarlarını hackleyerek, yüksek hassasiyet içeren denizaltı savaş faaliyetleri ile ilgili bilgileri ele geçirdiler.
  • Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim09 Haziran 2018 Cumartesi 11:31
  • Mısır dizisinde Türkiye ve Erdoğan'a alçak saldırı09 Haziran 2018 Cumartesi 08:57
  • NATO'dan Kuzey Irak açıklaması08 Haziran 2018 Cuma 17:00
  • Bunu beklemiyordu! Fransa'dan ABD'ye büyük tehdit08 Haziran 2018 Cuma 16:30
  • Putin'den şaşkına çeviren Suriye itirafı!08 Haziran 2018 Cuma 15:20
  • İsrail'in gözü döndü! Alçak saldırı08 Haziran 2018 Cuma 15:00
  • ABD'li generalden operasyon mesajı!08 Haziran 2018 Cuma 13:40
  • Kirli planı ortaya çıktı! Prens Selman...08 Haziran 2018 Cuma 13:15
  • ABD'den yeni PYD açıklaması!08 Haziran 2018 Cuma 11:42
  • Steinmeier'den Mesut Özil'e tehdit08 Haziran 2018 Cuma 11:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri