10 Haziran 2018 Pazar23 Ramazan 1439
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G-7 zirvesine damga vuran fotoğraf

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G-7 Liderler Zirvesinin ikinci gününde Trump ile diğer liderlerin arasındaki gerginliği anlatan fotoğraf dünya basınında geniş yankı buldu.
G-7 zirvesine damga vuran fotoğraf
G-7 zirvesine damga vuran fotoğraf G-7 zirvesine damga vuran fotoğraf G-7 zirvesine damga vuran fotoğraf

ABD'nin geçtiğimiz günlerde aldığı 'Gümrük vergisi' kararının ardından ABD Başkanı Trump, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada ve İtalya liderleriyle bir araya geldi. Trump ve diğer liderler arasındaki gerginlik toplantıya damga vurdu.

DÜNYA BU KAREYİ KONUŞUYOR

G-7 Liderler Zirvesinin ikinci gününde Trump ile diğer liderlerin aynı masada çekildiği fotoğraf ise dünya basınında geniş yankı buldu.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergisine karşı adım atmayı planlayan ülkeleri, "Karşılık verirlerse hata yaparlar." diyerek uyardı
 

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