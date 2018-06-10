Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan af tartışmalarına ilişkin, ''Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Kimse bize farklı yaklaşım göstermesin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki programın ardından Zeytinburnu'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Burada gençlerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi.



AF AÇIKLAMASI



Kalabalıktan birisinin af şeklinde tezahüratta bulunması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bak canım kardeşim, bak cevap vermiyordum bu işlere şimdi vereceğim. Kusura bakmayın. Bakınız, şunu bilin, bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan, eğer yargı haklarında bir hüküm vermişse, içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil. Bu bir. İki, şu anda Parlamento'nun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz. Böyle bir şeye hakikaten olması gerekenler varsa bunlar seçim sonrası konuşulacak şeylerdir. Seçimden sonra olabilecek bir şey varsa bunlar yapılır ama şu anda seçime kalmış 14 gün, 13 gün kalkıp bunu istismar etmek. Böyle şey olmaz. Değil mi? Şu anda benim halkımın içinde idam isteyenler var. Ben ne dedim? Bu FETO'culara, bu insanları haksız yere katledenlere, eğer bana Meclis'ten geçer de önüme gelirse ben bunu onaylarım dedim. Fakat bunların hepsi şu anda geride. Biz şu anda önce seçimlere bakıyoruz. Seçimleri bir hayırlısıyla inşallah halledelim."