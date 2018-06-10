F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında Ersun Yanal'ın ismi ön plana çıktı. Tecrübeli hocanın, başkan Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli'nin yaptığı toplantıda masaya geldiği öğrenildi.

Yanal'ın çalıştırdığı takımlara cesur futbol oynatması, hücumu ön plana alması nedeniyle ön plana çıktığı ifade edildi.



2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal, sezonu şampiyon tamamlamıştı.

TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR



Ancak yeni sezon başlamadan 'özel sebepler' gerekçe gösterilerek dönemin başkanı Aziz Yıldırım tarafından görevine son verildi.

Yanal'ın kovulması sarı-lacivertli taraftarlardan tepki almıştı. En son Trabzonspor'u çalıştıran Yanal şu anda boşta.

YENİ ADAY JOKANOVİC

Avrupa'da F.Bahçe için hoca iddiaları sürüyor. Chelsea'nin başına geçeceği ileri sürülen Fulham'ın teknik direktörü Jokanovic'e sarı-lacivertli takımın teklif yaptığı iddia edildi. Braga'nın hocası Abel Ferrera'nın da F.Bahçe'nin radarında olduğu bildirildi. Juande Ramos ve Blanc için de girişimler devam ediyor.

BUVAC'DA 'TECRÜBESİZ' ENDİŞESİ

Jürgen Klopp'un yardımcısı Zeljko Buvac'da 'tecrübe' sıkıntısı yaşanıyor. Boşnak futbol antrenörünün, hem daha önce 1. adam olarak çalışmaması hem de Süper Lig'i tanımaması nedeniyle yönetimde kararsızlık yarattığı bildirildi.