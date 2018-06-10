Türkiye'ye saldıranlara 'büyüme şamarı' geliyor!

Pazartesi günü 2018 yılının ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. Anelistler yüzde 6 ila 8 arasında büyüme beklerken, Türkiye'nin üzerinde kur ve not oyunu yapanlara tokat gibi cevap gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden sonra olağanüstü hali kaldırabileceklerini açıklamasını yaptığı gece kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 17 bankanın kredi notunu düşürdü. Moody's 11 Türk şirketini ise izlemeye aldı. Tetikçi kurumun hedef aldığı şirketler sağlam bilançoları, yüksek karlılıkları ve borsadaki işlem yoğunluklarıyla dikkat çekiyor.

BÜYÜME ŞAMARI GELİYOR

Kredi derecelendirme kuruluşları saldırsa da Türkiye rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam ediyor. Büyüme, ihracat ve istihdamda geçen yıl ortaya konulan performansın bu yıl da süreceğini gösteren güçlü veriler var. Geçen yıl yüzde 7,4’lük büyüme ile önemli bir çıkış yakalayan Türkiye’nin, yarın açıklanacak ilk çeyrek büyümesinin de yüzde 7 civarında gelmesi bekleniyor. Şimdiye kadar açıklanan birçok beklenti anketinde büyüme beklentisi 7 ve üzerinde görünüyor.

ABD’nin yüzde 2,2 büyüdüğü, Avrupa Birliği büyümesinin yüzde 2,4’te kaldığı, İngiltere’nin ise yüzde 1,2 büyüdüğü ilk çeyrekte Türkiye’nin yüzde 7 civarında büyüme kaydedecek olması, Türkiye’de ucuz soygun beşinde olan çevrelerin heveslerini kursaklarında bırakacak gibi duruyor.

ANKETLER “YÜZDE 6-8 ARASINI GÖSTERİYOR

Türkiye’nin ilk çeyrek büyümesine ilişkin beklentiler yüksek. Anadolu Ajansı’nın anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) birinci çeyrekte yüzde 6,9 artmasını bekliyor. Ankete katılan 19 ekonomistin ilk çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 8, en düşük ise yüzde 6 oldu. Reuters'ın 14 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre ilk çeyrek beklentileri yüzde 6-8 aralığında yer alıyor. Ankete katılanların ortalama büyüme beklentisi ise yüzde 7.

OVP HEDEFİNİN ÜZERİNDE

Hükümetin duyurduğu Orta Vadeli Program'da büyüme hedefleri 2018, 2019 ve 2020 yılı için yüzde 5.5 seviyesinde bulunuyor. Bu yıl özellikle istihdam teşvikleri ile Kredi Garanti Fonu’nun büyümeye ciddi destek vermesi bekleniyor. Türkiye Gayri safi yurtiçi hasılasının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme kaydetmesinde en önemli katkıyı sanayi üretimi vermesi bekleniyor. Büyümenin en önemli göstergelerinden sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 9.8 artarak güçlü büyümenin bu dönemde de devam ettiğini ortaya koymuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) birinci çeyrek GSYH verilerini yarın saat 10:00'da açıklayacak.

Suçüstü oldular

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Moody's'in 17 Türk bankasının kredi notunu düşürmesini sert bir dille eleştirdi. Denizli Sanayici Tüccar ve İş Adamları Platformunun önceki akşamki iftar programında konuşan Zeybekci, derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye karşı oynadığı oyunun hiçbir zaman bu kadar belirgin bir şekilde olmadığını vurguladı. Derecelendirme konusunda Türkiye’ye farklı muamele yapıldığını dile getiren Zeybekci, “Bu yaptıkları suçüstü yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir anda ışıklar yandı, orta yerde dımdızlak elinde torba ile hırsızlık yaparken yakalanan gibidir” diye konuştu.

SEN NASIL UZMANSIN?

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kriter olarak aldıkları Türkiye'de takibe düşen toplam kredilerin milli gelire oranının yüzde 1,5 olduğunu vurguladı. Bunun inanılmaz, iyi bir rakam olduğunu belirten Zeybekci, "Bu İngiltere'de yüzde 2,5. En iyilerini veriyorum, bazı ülkeleri geçiyorum, Almanya'da yüzde 2, Hollanda'da yüzde 5, İtalya'da yüzde 10, Yunanistan'da yüzde 55. Onların bankalarına ekselansları henüz daha bir şey demediler. Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı. Sen inandırıcı bir kurum olsan Türkiye'nin geçen yıl büyümesini 4 defa yukarı yönde revize ettin de 5'inci de bile tutturamadın. Sen nasıl uzmansın?" diye sordu.

TÜRKİYE’NİN ESKİSİ GİBİ EL AÇMASINI İSTİYORLAR

Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arasında kredilerle ilgili kıyaslama yapan Zeybekci, şunları kaydetti: “Not düşürdüğü bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu, kamu bankalarında yüzde 14,9; özel sektör bankalarında yüzde 15,7. Peki senin koyduğun baraj ne? ‘Yüzde 8 olmalı’ demişsin. Türk bankaları yüzde 15'in üzerinde, iki katı kadar. İşte suçüstü yakalanmak budur. İstiyor ki yine eski günler olsun, istiyor ki Türkiye yine eskisi gibi el açsın.”