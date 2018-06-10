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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin Kadıköy mitinginde atılan sloganlara sert tepki gösterdi ve İnce'ye seslenerek 'Millet sizi sandığa gömecek' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sizinle aramızda farklı bir bağ var. Sizleri gönülden selamlıyorum. Buralara gelene kadar çok saldırılara maruz kaldık. Darbe girişimleri gördük. Siz Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele ile ilgili bir tek söz duydunuz mu? 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı cezaevinde ziyaret ediyor. Bay Muharrem ne yüzle vatandaşların karşısına çıkıyor.

TÜRKİYE ŞAHLANACAK

Denizli biliyorum şu güneşte çok yandınız. Bu tahammülünüz var ya, 24 Haziran'da bahar ferahlığına dönüşecek. 24 Haziranda cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz? Sizlerin desteği, irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Kardeşlerim AK Parti 16 yıldır bu ülkeye sadece ve sadece hizmet getirmiştir. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Demokrasi yolundan, projelerimizden yatırımlarımızdan biz asla taviz vermedik. 

BAY MUHARREM SEN İSTİFA EDECEK MİSİN?

Onlar birbirine şunu söylüyor, yenildin de yenildin. Size bir dinletiyim. Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz istemez. Bay Muharrem çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkan'ın da öyle. Biz uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta one minute dedik. BM'de dünya 5'ten büyüktür dedik.

BAY MUHARREM ADAM OLACAKSIN

Bunlara 5 koyun verin kaybeder gelirler. Yaptığımız yatırımlarda Denizli çok büyük pay aldı. Denizli'ye 22.5 milyar dolarlık yatırım yaptık. AK Parti bu ya, Erdoğan bu ya. Çok çalıştık. Söz verdim şu kadar zamanda Aydın-Denizli bölünmüş yolunu yapacağız dedik. Yaptık. Bay Muharrem adam gibi adam olacaksın.

BİZİM DE MİLLET BAHÇEMİZ VAR

Denizli'ye bir stat yapıyoruz. Karşılığında da Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadyumu da millet bahçesi yapacağız. Al çocuğunu git, yat, yuvarlan. İngilizin Hyde Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz var. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 405 konutu hayata geçirdik, bundan haberin var mı Bay Muharrem. Denizli'ye biz geldik 16 yılda 358 kilometre bölünmüş yol yaptık.

KADIKÖY MİTİNGİNE TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN

Kadıköy'de miting yapıyor. Tabanını bağırtıyor, 'hırsız Erdoğan' diye. Yazıklar olsun, yazıklar olsun! Kim bağırtıyor Bay Muharrem. Belgen var mı? Terbiyesiz. Man Adası dediniz, yargı 179 bin TL tazminata mahkum etti sizi. Milletim sizi sandığa gömecek.

SEN OKEYE DEVAM ET BAY MUHARREM

Bugün gazetelerde okudum. Bu adamlar millet kıraathanelerini öğrenmemiş. 'Size kıraathanede kek versin, ben size fabrikada iş vereceğim' demiş. Bay Muharrem kıraathanenin manası şudur, okuma evi. Bu kıraathanelerde internet olacak, kitap olacak, burada kek, çay, kahvede olacak Bay Muharrem? Senin gibi okey oynamayacaklar, iskambil atmayacaklar Bay Muharrem. Şu kitapları görüyorsunuz değil mi? Burada iskambil kağırları yok Bay Muharrem. Sen okeye devam et, biz okumaya teşvik ediyoruz Bay Muharrem. 

PARTİSİ ONU BAŞINDAN ATTI

Rozetini çıkarmakla tarafsız olduğunu sanıyor. O rozetini çıkarmadı aslında. Partisi onu başından attı. Her seçimde karşımıza Kılıçdaroğlu çıkıyordu, bu sefer 'Gel bakalım Muharrem' Seçim beyannemesini bile okutmadılar. Muharrem'de başımıza küçük Kılıçdaroğlu kesildi. Daha doğrusu çakma Kılıçdaroğlu. Çakması bir yanda aslı bir yanda. Tek dertleri CHP'nin başına geçmek. Koltuk kavgası.

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