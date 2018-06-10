10 Haziran 2018 Pazar23 Ramazan 1439
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Fransa'dan çok sert açıklama

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Fransa'dan çok sert açıklama
Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi, çok gergin geçen G-7 zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert bir açıklamada bulundu.
Fransa'dan çok sert açıklama Fransa'dan çok sert açıklama Fransa'dan çok sert açıklama

G7 zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahibi Kanada'ya sert eleştiriler yöneltmesi ve zirve sonundaki ortak bildirgeden çekilmesiyle krizle sona erdi.

FRANSA SERT ÇIKTI

Zirvede özellikle ticaret alanındaki anlaşmazlıklar giderilemedi. Fransa'da zirvenin ardından çok sert bir açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi, zirvede Trump'ın tavrına ilişkin, "Uluslararası işbirliği öfke krizleri ve düşünülmemiş açıklamalarla dikte edilemez" açıklamasına bulundu. 

ZİRVEYE KRİZ DAMGA VURDU

Bu yılki zirveye ticaret konusundaki anlaşmazlıklar damgasını vurdu. G7 grubu üyesi altı ülkenin maliye bakanları, liderler zirvesi öncesi yapılan toplantıda Washington'a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yapmıştı. ABD'nin 1 Haziran'da Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe sokması, özellikle Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşları başlaması endişesini doğurmuştu. AB bu adıma karşılık olarak bazı ABD mallarına ek gümrük vergisi getirmişti.

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