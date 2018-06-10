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İlkay'dan Fransız basınına flaş sözler!

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İlkay Gündoğan, son dönemde yaşananları ve milli maçta protesto edilmesiyle ilgili Fransız basınına önemli açıklamalarda bulundu.
İlkay'dan Fransız basınına flaş sözler!
İlkay'dan Fransız basınına flaş sözler! İlkay'dan Fransız basınına flaş sözler! İlkay'dan Fransız basınına flaş sözler!

 

Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan, son dönemde yaşananlarla ilgili Fransız basınına verdiği röportajında önemli açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile fotoğraf çekilmelerinin ardından, milli maçta ıslıklanmasıyla ilgili samimi ifadeler kullandı.

Avusturya ve Suudi Arabistan maçlarında taraftarın bir bölümü tarafından tepki alan İlkay, ilk olarak konuştuklarını söyledi ve ''Takım arkadaşlarımızla bunu konuştuk, sonuçta aramızda sadece spordan bahsetmiyoruz. Neler olduğunu bilmek istediler. Daha da önemlisi Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, federasyon yetkilileri ile yaptığımız görüşme oldu. Orada Almanya'nın değerlerini %100 paylaştığımız açıklama fırsatı bulduk''dedi.

'Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığınız görüşmenin içeriği neydi?' şeklindeki soruyu yanıtlayan İlkay ''Premier League'de oynayan Türk kökenli oyuncularının vakıf tarafından davet edildiği bir organizasyondu. Biz de orada bir fotoğraf çektirdik'' yanıtını verdi.

''AÇIKÇASI BAZI TEPKİLER BANA DOKUNDU''

'Tepki görmek sizi şaşırttı mı?' sorunu da yanıtlayan başarılı oyuncu, ''Açıkçası bazı tepkiler bana dokundu. Son yıllarda Almanya için her şeyi yaptık. Ailelerimizden gelen sadece bir Türk tarafımız yok bizim. Gelsenkirchen'de doğup büyüdük. Göçmen oranı yüksek bir şehir. Bu yüzden tepkiler arasında Almanya değerlerine göre yaşamak istemediğimizin söylenmesi beni çok şaşırttı'' dedi.

''KESİNLİKLE POLİTİK BİR NİYETİMİZ YOKTU''

İlkay, 'Hatalı olduğunuzu düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruyu da yanıtladı ve ''Zor bir deneyimdi. Kökenlerimizden dolayı hala Türkiye ile çok kuvettli ilişkilerimiz var. Ama bu Cumhurbaşkanımızın sayın Steinmeier ya da Başkanımızın Merkel olmadığı anlamına gelmiyor. Bizim kesinlikle politik bir niyetimiz olmadı'' ifadelerini kullandı.

''KENDİ TARAFTARIMIZIN ISLIKLAMASI ÇOK ZOR''

Avusturya maçında tribünlerin protestoları hakkında da konuşan İlkay Gündoğan, ''Farklı bir şey. Rakip taraftarlar tarafından ıslıklanmaya alışkınız ama kendi ülkenizin taraftarlarından buna maruz kalmak çok zor'' şeklinde konuştu.

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