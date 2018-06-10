Merkez Artuklu ilçesine bağlı Cevizli köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde önlem aldı.
10 Haziran 2018 Pazar23 Ramazan 1439
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Mardin'de arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Cevizli köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
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