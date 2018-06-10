TSK'dan son dakika 'Kandil' açıklaması!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yoğun hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan 14 hedef imha edildi.
ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ
Kandil'e operasyonun ne zaman yapılacağı yoğun şekilde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kandil'e operasyon mesajı vermişti. Erdoğan, "Teröristler nereye kaçarsa kaçsın kovalayacağız" demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Kandil uzak bir hedef değil" diye konuşmuştu.