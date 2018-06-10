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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Sıkıysa geri çevirsin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin. Bakın buna özeli de dahil, çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Sıkıysa geri çevirsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Sıkıysa geri çevirsin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Sıkıysa geri çevirsin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Sıkıysa geri çevirsin


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul Valiliği tarafından organize edilen iftar programında konuştu.

Erdoğan, "Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin. Bakın buna özeli de dahil, çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Muhtarlarımızı demokrasi pramidinin ilk basamağı olarak görüyoruz. Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk. Muhtarlarımız mahalleleriyle ilgili taleplerini buraya bildiriyor.

'MUHTAR DAHİ OLAMAZ' DEDİLER

Her ne kadar hakkımda 'Artık muhtar dahi olamaz' diye manşet atsalar da muhtar da olduk, Türkiye Cumhurbaşkanı da olduk. O başlığı atanlar Milli iradenin ne olduğunu bilmiyordu. Ama şimdi öğrendiler.

Milletimiz bize güvendi, bize görev verdi. Biz bunu hakkettik mi? Bunu hep düşündük. Döndük ve hizmetlerimize baktık.Baktığımız her yerde de eserlerimizi gördük.

'DÜNYADA BİR NUMARAYIZ'

Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha geride.

'SIKIYSA GERİ ÇEVİRSİN'

Biz Bolu'da 5 arkadaş kaza yapmıştık. En az yaralı olan arkadaşımız hemşire görevi üstlendi. Hastaneye gittik SSK'lı olduğumuz için devlet hastanesi kabul etmedi. Biz bunları gördük.

Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin. Böyle bir şey yok. Geri çeviremez. Bakın buna özeli de dahil, çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder.

'MUTLAKA SANDIĞA GİDİN'

Aman ha. Tatili uzatıpta sandıkları boş bırakmayın. Mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin, bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. Milletimize en güzel bayramı inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız.
 

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