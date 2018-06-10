11 Haziran 2018 Pazartesi23 Ramazan 1439
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Kosova Başbakanı'ndan skandal hareket

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Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, kürsüde konuşan yaşlı kadını süreyi uzatmasından dolayı kadının üstüne yürüyerek elinden mikrofonu aldı.
Kosova Başbakanı'ndan skandal hareket
Kosova Başbakanı'ndan skandal hareket Kosova Başbakanı'ndan skandal hareket Kosova Başbakanı'ndan skandal hareket


Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, kürsüde konuşan yaşlı kadını süreyi uzatmasından dolayı kadının üstüne yürüyerek elinden mikrofonu aldı.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, kürsüde konuşan yaşlı kadını süreyi uzatmasından dolayı kadının üstüne yürüyerek elinden mikrofonu aldı.

Kosova'da Prizren Birliği'nin kuruluşunun 140'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen törende, uzun konuştuğunu ileri sürerek kürsüye kadının üstüne yürüyen Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, kadını itekleyerek kürsüden uzaklaştırdı.

TEPKİ YAĞIYOR!

Kadının tepkisiyle karşılanan Başbakan Haradinay, 'çok fazla konuştunuz' ifadelerini kullandı. Başbakan Haradinay'ın bu hareki karşısında şaşkınlığa uğrayan kadın yapılanın saygısızlık olduğunu söyledi. Başbakan Haradinay'ın bu hareketi sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. 
 

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