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'Erdoğan ile tartışmaktan nefret ediyorum'

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ABD eski başkanı Barack Obama'nın tüm ikili görüşmelerine katılan, eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes, Obama ile Erdoğan arasında geçen çarpıcı diyaloğu anlattı.
'Erdoğan ile tartışmaktan nefret ediyorum'
'Erdoğan ile tartışmaktan nefret ediyorum' 'Erdoğan ile tartışmaktan nefret ediyorum' 'Erdoğan ile tartışmaktan nefret ediyorum'

ABD eski başkanı Barack Obama'nın tüm ikili görüşmelerine katılan, eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes, 'Olduğu Gibi Dünya' isimli kitabında Erdoğan ile Obama arasında geçen çarpıcı bir diyaloğu aktardı.

Kitapta anlatılanlara göre 2011'deki Birleşmiş Milletler genel kurul görüşmeleri sırasında Erdoğan, Obama'ya bir hayli zor anlar yaşatmış.

TARİHİ FİLİSTİN ÇIKIŞI

Kitapta anlatılana göre 2011 yılında Erdoğan'la bir araya gelen Obama'nın ajandasında Filistin konusu da vardı.

Görüşme sırasında Erdoğan Obama'ya bir yılda 180 derece nasıl dönüş yaptığını hatırlattı. 

Ben Rhodes'un aktardığına göre, Erdoğan Obama ile yaptığı görüşmede bıyık altından gülereki Obama'nın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasındaki Filistin bölümünü okudu. Erdoğan meseleleri detaylıca tartışmayı seviyordu. Obama Filistinlilerin BM aracılığıyla savunulamaz olduğunu öne sürdü.İsrail'le müzakere edilmeliydi diyerek Güney Sudan'ı örnek verdi.

ERDOĞAN SORDU, OBAMA DONDU KALDI

Bu sözlerin ardından Erdoğan'dan Obama'yı köşeye sıkıştıracak soru geldi.''Güney Sudan için Kuzeyin senelerce yaptırıma uğraması gerekti. Aynısını İsrail için de mi öneriyorsun?'' diye sorunca Obama dondu kaldı. 

Erdoğan'a cevap veremeyen Obama tepkisini daha sonra Ben Rhodes'a'Erdoğan'la tartışmaktan nefret ediyorum' diyerek gösterdi.
 

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