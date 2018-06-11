11 Haziran 2018 Pazartesi28 Ramazan 1439
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Başbakan Yıldırım'dan taksicilere Uber mesajı

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Başbakan Yıldırım, 'Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamaz.' dedi.
Başbakan Yıldırım'dan taksicilere Uber mesajı
Başbakan Yıldırım'dan taksicilere Uber mesajı Başbakan Yıldırım'dan taksicilere Uber mesajı Başbakan Yıldırım'dan taksicilere Uber mesajı

 

Başbakan Yıldırım, "İnsana hizmet zordur ama bir o kadar da kutsaldır. O yüzden ne diyoruz? Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Düsturumuz budur." dedi. 

Yıldırım, "Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamaz." diye konuştu.

Yıldırım, alınan son karardan sonra mevzuat düzenlemesi yapıldığını belirterek, "O düzenlemeden sonra, her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine." ifadelerini kullandı.
 
Yıldırım, "Bundan sonra bizim görevimiz; yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza (taksiciler), sizin arazinize giren bu teşkilatı (Uber) buradan çıkaracağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de bir hemşehriniz olarak, başbakan değil, bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite kalite kalite..." diyerek şunları kaydetti:
 
"Şu anda 40 binin üzerinde, Türkiye çapında ÖTV istisnası kullanarak aracını yenileyen taksilerimiz var. İyi bir rakam. Herhalde Türkiye'de bütün taksilerin tamamı, 80-90 bin civarı. Dolayısıyla yarıya kadarı bu imkandan yararlanmış. İş yapmak istiyorsan önce vergi dairesine gideceksin. Orada kayıt yapacaksın. Sana tayin edilen, belirlenen alan neyse orada çalışacaksın. Başka belge alıp başka iş yapmak, bedavadan taksicilerin alanına girmek yok. Böyle bir şey olamaz."

 

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