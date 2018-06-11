Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi verdi. Yerli motor projesinin en önemli kısmı olan çekirdek motorun imalatı başarıyla tamamlandı.
İLK ATEŞLEME BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ
Milli helikopterimiz T625’e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi.
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN MESAJ VAR!
İlk ateşlemenin başarıyla tamamlanmasının ardından BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Milli türbin motorumuzun stratejk sınıftaki İHA'ları da uçuracağını açıkladı.
Bayraktar'ın yerli motorla ilgili mesajında, ''Adım adım; Havacılıkta yeniden diriliş. Semalarımızda kuşlar gibi Tümüyle bağımsız ve özgür''ifadeleri yer aldı.
(Haber7)
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Müjde geldi! Yerli motorda dev adım!
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi verdi. Yerli motor projesinin en önemli kısmı olan çekirdek motorun imalatı başarıyla tamamlandı.
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