11 Haziran 2018 Pazartesi28 Ramazan 1439
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Erdoğan'dan sert tepki: Kendine çekidüzen ver!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen '10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programına katıldı.
Erdoğan'dan sert tepki: Kendine çekidüzen ver!
Erdoğan'dan sert tepki: Kendine çekidüzen ver! Erdoğan'dan sert tepki: Kendine çekidüzen ver! Erdoğan'dan sert tepki: Kendine çekidüzen ver!

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'de her gün masum çocuklar, kadınlar, erkekler tekerlekli sandalyedeki engelliler, yaralılara yardım eden hemşireler katlediliyor. Zalim İsrail yönetimi, siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor."

MÜSLÜMANLARA BASKILAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de insanlar evlerinde, sokaklarında, çocuklar okullarında başlarına ne zaman bomba yağdırılacağını bilememenin korkusu içinde yaşıyor. Terör örgütleri Suriye'de hala cirit atıyor. Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya, Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar her yerde Müslümanlara yönelik baskılar her geçen gün artıyor."

AVUSTURYA BAŞBAKANINA SERT TEPKİ: KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun. Kendine çekidüzen ver olay çok farklı yere gider' dedi.

Avusturya'nın şuanda Müslümanlara yönelik tavrı Avrupa'daki İslam düşmanlığının sadece görünen yüzüdür'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arakan'daki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etmekle, Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur."

TARİH GÜÇLÜNÜN DEĞİL HAKLININ ZAFERİNİ YAZACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim itirazlarımız, bizim isyanımız kendimiz için değildir. Biz dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların sesiyiz. Yürekten inanıyoruz ki haklıyız ve kazanacağız. İnanıyoruz, Onun için üstünüz. İnşallah bu defa tarih güçlünün değil, haklının zaferini yazacak."

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