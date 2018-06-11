İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı.
Kısa sürede bütün fabrika binasını saran yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
|İmsak 03:25
|Güneş 05:25
|Öğle 13:10
|İkindi 17:08
|Akşam 20:43
|Yatsı 22:33
İstanbul Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı.
Kısa sürede bütün fabrika binasını saran yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.