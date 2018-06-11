İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 40'ı ölü, 17'si sağ ve 12'i teslim olmak üzere 69 terörist etkisiz hale getirildi
11 Haziran 2018 Pazartesi28 Ramazan 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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İçişleri'nden son dakika açıklaması!
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