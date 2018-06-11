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Tarım Bakanlığı’nda 20 liralık çikolata tartışması!

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Tarım Bakanlığı’nda 20 liralık çikolata tartışması!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda örgütlenme mücadelesini sürdüren Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, sendika değiştiren tarım emekçilerinin rakip sendika tarafından tehdit edildiğini belirtti.
Tarım Bakanlığı’nda 20 liralık çikolata tartışması! Tarım Bakanlığı’nda 20 liralık çikolata tartışması! Tarım Bakanlığı’nda 20 liralık çikolata tartışması!

Tarım Bakanlığı’nda aynı kıdem ve işi yapmalarına rağmen çalışanlar arasında yevmiye farkı bulunduğuna dikkat çeken Aslan, yetkiyi almaları durumunda çalışanlar arasındaki yevmiye farkını kaldıracaklarını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda iki sendika arasında süren örgütlenme mücadelesine 20 liralık çikolata tartışması damgasını vurdu. Tarım Bakanlığı’nda 30 yıldır örgütlü bulunan Tarım-İş Sendikası ile bakanlıkta yeni örgütlenmeye başlayan Öz Orman-İş Sendikası arasındaki sendikal mücadelede tansiyon giderek yükseliyor. Her iki sendika da Tarım Bakanlığı’ndaki örgütlenme mücadelesine büyük önem veriyor. 30 yıldır Tarım Bakanlığı’nda yetkili olan Türk-İş’e bağlı Tarım-İş Sendikası, Tarım Bakanlığı’nı kaybetmek istemezken, Hak-İş’e bağlı Öz Orman-İş ise TİGEM’den sonra Tarım Bakanlığı’nda da yetkiyi almak istiyor. Sendikal mücadele bakanlık ve taşra teşkilatında çalışan yaklaşık 10 bin tarım emekçisini yakından ilgilendirirken, 3 bin çalışanın şimdiden Öz Orman-İş Sendikası’na geçtiği kaydediliyor.

ÇALIŞANLAR TOPLU HALDE ÜYE OLDULAR

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çalışanları Öz Orman-İş Sendikası tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programına katılan çalışanlar toplu halde Öz Orman-İş Sendikası’na üye oldular. Buluşmada işçiler adına bir konuşma yapan Nezir Şahin, tarım emekçilerinin yıllardır çözüme kavuşturulmayan sorunları ve haklı beklentilerinin, Öz Orman-İş’in Toplu İş Sözleşmesi yetkisini almasıyla birlikte çözüm yoluna gireceğini söyledi.

“YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEYİ VAAT ETMEYİZ”

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, başta ‘ikili skala’ sorunu olmak üzere, yıllardır çözülemeyen sorunların Öz Orman-İş tarafından çözüleceğini, ayrıca Orman Teşkilatı ve TİGEM işçileri için alınan kıdem terfi zammının Tarım Teşkilatı işçileri için de alınacağını söyledi. “Yapamayacağımız şeyi vaat etmeyiz” diye konuşan Aslan, sendika değiştiren çalışanların Tarım-İş Sendikası tarafından ‘hak kayıplarına uğrayacakları’ yönünde tehdit edildiğini bildirdi.

ÇALIŞANLARI 20 LİRALIK ÇİKOLATA İLE SENDİKADA TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

“Bu sözlerin tümü yalandır. Buradan söz veriyorum: Eğer Öz Orman-İş’e geçtiği için herhangi bir işçimizin tek kuruş dahi kaybı olursa, bunu ben ödeyeceğim. Zaten yasal olarak böyle bir hak kaybı mümkün değildir” şeklinde konuşan Aslan, karşı sendikanın çalışanlara ilk defa çikolata gönderdiğine dikkat çekti. Aslan, şunları kaydetti: “Tarım emekçilerini korkutarak, tehdit ederek, 20 liralık çikolata göndererek sendikalarında tutmaya çalışıyorlar. Bunların yalanlarına, talanlarına aldanmayın. Tarım Bakanlığı’nda tek skala diyoruz, çalışanlar bile inanmıyorlar ama inanın 2-3 sözleşmede 30 lirayı bulan yevmiye farkını kapatacağız. Çalışanların maaşını at, tohum satarak karşılayan TİGEM’de bunu nasıl başardıysak, maaşını doğrudan Maliye Bakanlığı’ndan alan Tarım Bakanlığı’nda haydi haydi başarırız.”

Milli gazete

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