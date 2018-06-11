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ABD'den çok sert sözler! Cehennemde özel yeri var

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ABD Başkanı Trump’ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Kanada Başbakanı Trudeau’yu hedef aldı.
ABD'den çok sert sözler! Cehennemde özel yeri var
ABD'den çok sert sözler! Cehennemde özel yeri var ABD'den çok sert sözler! Cehennemde özel yeri var ABD'den çok sert sözler! Cehennemde özel yeri var

 

Kanada’nın Quebec City kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde ABD  Başkanı Trump ve diğer liderler arasında yaşanan gerginliğin yansımaları devam  ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi Direktörü Navarro, Fox News’a verdiği mülakatta zirveye ev sahipliği yapan Trudeau’yu sert sözlerle eleştirerek,"Başkan Donald Trump’la kötü niyetli diplomasi kuran ve onu  arkasından bıçaklamaya çalışan tüm yabancı liderler için cehennemde özel bir yer var. Kötü niyetli Justin Trudeau, göstermelik basın konferansıyla bunu yaptı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Trudeau’nun kendisi zirveden ayrıldıktan sonra  düzenlediği basın toplantısında çelik ve alüminyum tarifelerini eleştirmesi  üzerine G7 Sonuç Bildirgesi'ni imzalamayacağını açıklamış ve sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı: "Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı  düzenleyip 'ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip  kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik  davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf." 

Beyaz Saray'ın eleştirilerinin hedefi olan Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kanadalıların Birinci Dünya Savaş'ından bu yana ABD askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatarak, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını Kanada halkına "hakaret"olarak nitelendirmişti.

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