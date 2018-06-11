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Türkiye'den sert tepki: Yok sayıyoruz!

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Avusturya'nın cami kapatma kararına tepki gösteren AB Bakanı Ömer Çelik, "Avusturya Başbakanı İslam düşmanlığının temsilcisi haline geldi. Avusturya'nın dönem başkanlığını yok sayıyoruz. Avrupa Birliği değerlerini sahiplenecek bir hükümet görmüyoruz." ded
Türkiye'den sert tepki: Yok sayıyoruz!
Türkiye'den sert tepki: Yok sayıyoruz! Türkiye'den sert tepki: Yok sayıyoruz! Türkiye'den sert tepki: Yok sayıyoruz!

 

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’u Cuma günkü açıklamasından dolayı eleştirdi ve şunları söyledi;

AVUSTURYA PİMİ ÇEKİLMİŞ BİR BOMBA

"Avusturya Avrupa'nın geleceği için pimi çekilmiş bir bomba. Başbakan olan şahıs, hayalperest, aşırı sağın iddialarını dillendiren, ırkçıların söylemlerini içselleştirmiş durumda. Kendisi merkez sağ gözüküyor ama aşırı sağın politikalarını izliyor. Kendisi Avrupa'da da çok ciddiye alınan birisi değildir. Avusturya hükümeti İslam düşmanlığının temsilcisi haline gelmiştir. Herhangi bir camide yanlış gördükleri bir olay varsa bu diyalog yoluyla çözülebilir.

İSLAM DÜŞMANLIĞI ÜRETİYORLAR

Avrupa'da vatandaşlarımızın gitttiği camilerde radikal oluşumlar göremezler. Esas mücadelemiz DEAŞ gibi radikalizme karşıysa, DİTİB gibi Türkiye'ye yakın unsurlarla yakın çalışmak mücadeleyi güçlendirir. Avusturya'da aşırı sağ iktidar ortağıdır. Aşırı sağ, aşırı sağdan daha fazla benimsemiş bir kişi başbakanlık yapmaktadır. Bunla mücadele etmenin yolu demokratik alanı genişletmektir. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ürettikleri anti semitizmin bir benzeri olacak şekilde İslam düşmanlığı üretiyorlar.

AVUSTURYA'NIN DÖNEM BAŞKANLIĞINI YOK SAYIYORUZ

Önümüzdeki dönemde Avrupa için çok kaygılıyım. Avusturya'nın dönem başkanlığını yok sayıyoruz. Avrupa Birliği değerlerini sahiplenecek bir hükümet görmüyoruz. Bir yandan normalleşmeden bahsediyorlar, bir yandan Türkiye'nin AB üyeliğini eleştiriyorlar. Türkiye-Avusturya ilişkileri bir pakettir. Kendi işlerine geleni övüp, işlerine gelmeyeni eleştirirlerse paketin bütün unsurları etkilenecektir. Avusturya hükümeti tüm Avrupa'yı zehirlemektedir. İşlerin iyice anormalleştiği bir Batı dünyasıyla karşı karşıyayız. Ortadoğu için DEAŞ neyse, Batı için bu İslam düşmanları odur. Dün yaptıkları hatanın benzerine düşüyorlar. "

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