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Karamollaoğlu Gül görüşmesini anlattı!

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Karamollaoğlu Gül görüşmesini anlattı!
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu katıldığı bir televizyon programında Abdullah Gül ile ilgili süreci anlattı,
Karamollaoğlu Gül görüşmesini anlattı! Karamollaoğlu Gül görüşmesini anlattı! Karamollaoğlu Gül görüşmesini anlattı!

KRT TV'nin konuğu olan Karamollaoğlu Abdullah Gül'ün adaylığının faydalı olacağını düşündüğünü belirtti.

Karamollaoğlu süreci şöyle anlattı:

"Ben hiçbir mevkiye şimdiye kadar talip olmadım. Bana bir sorumluluk yüklendiyse ondan da kaçınmayı doğru bulmadım. Sanırım Türkiye'nin içine sürüklendiği durumda bir faydam olur diye düşündüm. Denedim, Abdullah Gül'ün aday olarak denenmesini istedim. Şu anda AK Parti'den kopan kesimi ve ondan daha fazlasını Abdullah Gül Bey konsolide eder düşüncesi ben de oluştu. Ben gittim kendisine. O da çatı aday durumu olursa uygun olur gibi bir şey söyledi, tam bu şekilde demese de. Böyle bir şey olmayınca da kendisi imtina etti. Bizim adayımız olsun ama bir ittifak olsun etrafında istedik. Biz zaten aday yapamazdık, aday gösterebilirdik. 100 bin imza süreci gerekiyordu."

NE OLMUŞTU?

24 Haziran'da seçim yapılmasına karar verilmesi üzerine Cumhur İttifakı mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurmuştu. Muhalefet partileri aday belirleme sürecine girdi. Bu süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aday olacağını yineledi. Siyaset kulislerine Abdullah Gül ismi düştü. Muhalefetin Abdullah Gül'ü çatı aday göstereceği konuşulmaya başlandı. Bu süre zafında Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu üçgeninde yoğun görüşme trafiği yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in adaylıktan çekilmesi, Gül'ü desteklemesi teklif edildiğine dair haberler çıktı. Süreç sonunda ortak bir yaklaşım çıkmayınca Abdullah Gül bir açıklama yaparak aday olmayacağını duyurdu.

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