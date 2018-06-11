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Galatasaray'da Gomis depremi!

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Galatasaray'da Gomis depremi!
Geçen sezon ligde attığı 29 golle Galatasaray'ın Lig'de şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis; Çin kulüplerinden, Galatasaray'dan aldığı maaşın iki katı teklif alınca yönetime mesaj gönderdi.
Galatasaray'da Gomis depremi! Galatasaray'da Gomis depremi! Galatasaray'da Gomis depremi!

 

Galatasaray'da Garry Rodrigues gibi sözleşmesine zam talep eden Bafetimbi Gomis, UEFA kıskacındaki yeni yönetimi köşeye sıkıştırdı. Çin'den cazip teklifler alan Fransız golcünün kafası karıştı. 

Geçen yaz Swansea'den transfer edilen Gomis sözleşmesine koyulan maç başı bonusları, şampiyonluk primi ve imza parası sayesinde 6.4 milyon Euro'ya yakın para kazandı. Attığı 29 golle Galatasaray'ı şampiyon yapan yıldız oyuncuya Çin'den teklifler gelmeye başladı. Aralarında Hebei China Fortune, Shanghai Shenhua ve Guangzhou Evergrande'nin bulunduğu Çin kulüpleri Gomis'e yıllık 7 milyon Euro ödemeye hazır. 33 yaşına basmaya hazırlanan deneyimli oyuncunun Galatasaray'la geçerli sözleşmesinde önümüzdeki sezon için yazan garanti ücret ise 3 milyon 350 bin euro.

MENAJERİ 5 MİLYON EURO İSTEDİ

Çin'den sarı-kırmızılı takımda kazanacağı paranın 2 katı teklif alan Gomis için menajeri Etienne Mendy görüşmeleri yürütüyor. Mendy'nin Galatasaray'dan oyuncusunun ücretini 5 milyon Euro'ya çıkarmalarını istediği öğrenildi. Ancak maaş bütçesini de düşürmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim, zam talebine soğuk bakıyor.

Daha önce "Benim önceliğim kesinlikle Galatasaray'da kalmak ama her şey benim isteğime bağlı değil" diyerek sinyali veren Gomis, 10 milyon Euro ve üzeri bir bonservis getirmesi halinde Çin'e satılabilir.

GOMIS GEÇEN SEZON KAÇ PARA KAZANDI?

İmza parası: 2.5 milyon Euro
Garanti ücreti: 3 milyon 350 bin Euro
Maç başı başarı primi: 350 bin Euro
Şampiyonluk bonusu: 200 bin Dolar
TOPLAM 6 MİLYON 368 BİN EURO

(Sabah)

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