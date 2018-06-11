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Hükümetten HDP açıklaması! Hepimiz biliyoruz

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Hepimiz biliyoruz ki karenin dışında da olsa HDP, Millet İttifakı'nın doğrudan müttefikidir."
Hükümetten HDP açıklaması! Hepimiz biliyoruz
Hükümetten HDP açıklaması! Hepimiz biliyoruz Hükümetten HDP açıklaması! Hepimiz biliyoruz Hükümetten HDP açıklaması! Hepimiz biliyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Hepimiz biliyoruz ki karenin dışında da olsa HDP, Millet İttifakı'nın doğrudan müttefikidir."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Millet İttifakı) Çok net söylüyorum, burası bir nefret, kin, husumet ittifakıdır, millet ittifakı değil."

CHP'NİN İNCELEMESİ

Bozdağ: "(Gülen'in ABD'den iade talebi) Usule uygun olduğu için buradan bir eksiklik çıkarma imkanı yok. Geldiler, 5 saatten fazla inceleme yaptılar ve orada evrakları tek tek gördüler... Vicdanlı hakkaniyet sahibi olarak, 'Adalet Bakanlığı işi usulüne uygun yapmış, kitaba uygun yapmış, doğru düzgün istemiş, eksik olan bir şey yok... Burada ipe un seren ABD tarafıdır' diye açıklama yapmalarını beklerdik."

GÜLEN'İN İADESİ

Bozdağ: "Türkiye, FETÖ/PDY elebaşı, teröristbaşı Gülen'in iadesi konusunda ve Türkiye'ye getirilip yargının önüne çıkarılması konusunda kararlıdır."

Bozdağ: "Sayın İnce'ye şu soruyu sormak gerekiyor. Sizi arayan Amerikalı kim, adı ne, unvanı ne, hangi şehirden aradı? Pensilvanya'dan mı yoksa Washington'dan mı New York'tan mı aradı?"

KANDİL'E OPERASYON

Bozdağ "Savunmadan ziyade taarruz politikasını hayata geçirdik. Şu anda Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar var. Bunları uluslararası hukuka uygun yapıyoruz. bu operasyon devam ediyor, devam edecektir. Her an her şey bölgede olabilir" dedi.

METİN TEMEL TARTIŞMALARI

Bozdağ: "Bir ordu komutanının kendi silahlı kuvvetlerinin başkomutanını, cumhurbaşkanını, milletin birliğini temsil eden liderini alkışlamasından daha doğal ne olabilir?"

Bozdağ: "Onlar (CHP'liler) Cumhurbaşkanı geldiği zaman Meclis'te de saygısızlık yapıyorlar, oturuyorlar ve ayağa kalkmıyorlar. Bizim devlet geleneğimizde, aile kültürümüzde ve ahlakımızda devletin büyüğü geldiği zaman, devletin başı geldiği zaman, sevelim sevmeyelim, ayağa kalkmak, hürmet etmek ve saygı göstermek vardır ama bunlarda o kültür yok."

Bozdağ: "İsmail Metin Temel, hem FETÖ'ye hem PKK'ya hem YPG'ye hem PYD'ye hem DEAŞ'a, Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi dar eden, Zeytin Dalı Harekatıyla 5 bin civarında teröristi etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçiğin kahraman komutanı."

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