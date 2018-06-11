İran'da F-35 krizi! Hamaney 'kelle' aldı

Kuveyt merkezli Al Jarida gazetesinin haberine göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'nin İran Hava Kuvvetleri Komutanını görevden aldığını yazdı. Hamaney'in bu kararı almasındaki sebebinin ise İran hava sahasına giren İsrail F-35'inin, başta Tahran olmak üzere İran'ın önemli şehirleri üzerinde uçması.
Tahran, Karajrak, İsfahan, Şiraz ve Bandar Abbas, F-35'in üzerinde uçtuğu şehirler.
GİZLİLİĞİ İLK KEZ TEST EDİLDİ
İsrail, F-35 savaş uçağını ilk kullanan ülke olmuştu. İsrail'in bu hamlesiyle, F-35 savaş uçaklarının gizliliği gerçek ortamda ilk kez denenmiş oldu.