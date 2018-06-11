Netanyahu'nun teklifine çok sert cevap!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, milyonlarca İranlının kuraklıkla başa çıkmasına ve açlığı önlemesine yardım edecek gelişmiş su kullanma teknolojilerinin Farsçaya çevirisini sağlama ve internette yayınlama sözü verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, milyonlarca İranlının kuraklıkla başa çıkmasına ve açlığı önlemesine yardım edecek gelişmiş su kullanma teknolojilerini Farsçaya çevirisini sağlama ve internette yayınlama sözü verdi. Netanyahu, "İran rejimi, 'İsrail'e ölüm' diye bağırıyor. İsrail yanıt olarak, 'İran halkına yaşam' diye bağırıyor. İran halkı iyi ve saygın" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, İRAN'DAKİ ÇEVRE FELAKETİNİN NASIL ÖNÜNE GEÇECEĞİNİ BİLİYOR"

İran'ın yüzde 96'sının az ya da çok kuraklığa maruz kaldığını, 50 milyon İranlının ise iklim değişikliği nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalabileceğini ifade eden İranlı yetkililerin değerlendirmelerini dile getiren Netanyahu, sosyal ağlarda İngilizce yayınlanan video mesajında şöyle konuştu: "İsrail, İran'daki çevre felaketinin nasıl önüne geçileceğini biliyor. Bu bilgileri İran halkıyla paylaşmak istiyorum. Atık suların nasıl işleneceğini, rekoltenin nasıl korunacağını ve ailelerin nasıl doyurulacağını gösteren detaylı kılavuzların yer aldığı Farsça bir internet sitesi yapacağız."

İSRAİL "İRAN HALKINA YAŞAM" DİYE BAĞIRIYOR

Netanyahu, "İran rejimi, 'İsrail'e ölüm' diye bağırıyor. İsrail yanıt olarak, 'İran halkına yaşam' diye bağırıyor. İran halkı iyi ve saygın. Halk, acımasız rejime tek başına karşı koymamalı. Sizinle birlikteyiz"ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN NETANYAHU'NUN TEKLİFİNE SERT CEVAP

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın kuraklık sorunu hakkında "yardımcı olabileceğiyle"ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımi, "İsrail'in yapmak istediği bellidir. Yalancı bir şovmenin sözlerine ne kadar değer verilebilir ki? Onun İran'daki kuraklık konusunda endişelenmesine gerek yok" dedi.

"KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Öte yandan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan İran Çevre Koruma Kurumu Başkanı İsa Kelanteri, "Netanyahu kendi işine baksın"ifadelerini kullandı. Kelanteri, "Netanyahu yanlış yapıyor. Önce kendi kirli işlerini temizlesin. İran'ın çevre sorunu ona ne. Kendi işine baksın"şeklinde konuştu.