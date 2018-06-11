Ali Koç Alman kulübünü satın alıyor!

Fenerbahçe'de genç oyuncular yetiştirmek için yeni sezon öncesinde yoğun bir çalışma yapılıyor. Nitekim bu konuda emin adımlar atılırken başkan Ali Koç'un, Alman kulübü Alemannia Aachen'ı satın alarak Fenerbahçe için pilot takım olarak kullanmak istediği

Başkan Ali Koç, gerek seçim öncesinde gerekse de koltuğa oturduktan sonra tüm söylemlerinden gençlere verecekleri önemi vurgulayıp özellikle de gurbetçi gençler için de Avrupa'da bir kulüp satın alınabileceğini söylemişti.

Nitekim bu konuda da emin adımlar atılırken başkan Ali Koç'un, Alman Regionalliga (4.lig) ekiplerinden Alemannia Aachen'ı satın alarak Fenerbahçeiçin pilot takım olarak kullanmak istediği iddia edildi.

Gelişmeyi sayfalarına taşıyan Almanlar da Koç'un başkan seçilmesiyle birlikte böyle bir girişiminin bulunduğunu yazdı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunda sona yaklaşılıyor.