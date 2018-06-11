Erdoğan açıkladı: Kandil operasyonu başladı!

Niğde mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincar'da, Kandil'de operasyon başlatıldığını açıklayarak,"Ülkemize saldıranlar karşısında, bizi taciz edenler karşısında bunun bedelini biz ağır ödetiriz.Şu ana kadar Afrin'de 4500'ün üzerine çıktık. Kuzey Irak, Kandil, Sincar demiştim ya hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 hedefi yok ettik. 20 uçak gittiler, vurdular, döndüler. Ama daha bitmedi. Birliklerimiz ilerliyor. Nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Beyefendi askerin tavrından rahatsız oldu. 24 Haziran'da onları sandığa demokratik bir şekilde gömmeye var mıyız? Şehitlerimizin temiz hatıralarını hafızamıza nakşettik. Şehitlerimizin dökülen mübarek kanlarını asla yerde bırakmadık. Cudi'de var mıyız? Gabar'da var mıyız? Afrin'de var mıyız? Ama Bay Kemal bize Afrin'e girmeyin dedi. Bay Muharrem Afrin'de ne işiniz var dedi. Kahraman Ömer Halisdemir ne yaptı? Hain Semih Terzi'yi alnından vurdu. Kardeşlerim nereye saklanırlarsa saklansınlar biz ne Kemal'e bakarız ne Muharrem'e bakarız.



KANDİL VE SİNCAR OPERASYONU BAŞLATILDI: 14 HEDEF İMHA EDİLDİ



Ülkemize saldıranlar karşısında, bizi taciz edenler karşısında bunun bedelini biz ağır ödetiriz.Şu ana kadar Afrin'de 4500'ün üzerine çıktık. Kuzey Irak, Kandil, Sincar demiştim ya hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 hedefi yok ettik. 20 uçak gittiler, vurdular, döndüler. Ama daha bitmedi. Nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız



TERÖRÜ BU ÜLKENİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ

Çukur eylemlerinde teröristleri açtıkları çukura gömdük mü? Zeytin Dalı Harekatında teröristleri yok ettik mi? Yurt dışına kaçan FETÖ'cü alçakları teslim ettik mi? Peki Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele duydunuz mu? Bay Kemal teröristlerle beraber yürüyor, Muharrem terör örgütünün partisinin genel başkanına ziyaret gerçekleştiriyor. Bunlar 53 Kürt kardeşlerimizi öldürmedi? Bu yüzden 24 Haziran'da gereken desteği verdik. Kandil'i bir terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Zeytin Dalı Harekatından sonra başlattığımız harekat başarı ile sürüyor. Artık İHA'mız var, SİHA'mız var bunları ABD'den, İsrail'den almıyoruz. Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız.

A NİĞDE'YE 13 KATTRİLYON YATIRIM

Niğde 24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü Türkiye diyor muyuz? Türki siyasetinin kaset ve montaj siyaseti ile esir alınmaya çalışıldığı 30 Mart seçimlerinde Niğde yanımızda yer aldı. 16 Nisan'da da Niğde bu demokratik geleneğini bozmadı. İşte bunun için Niğde bizim yoldaşımız, kardeşimiz diyoruz. Kardeşlerim Niğde'yi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştık. Son 16 yılda Niğde'ye 13 kattrilyon yatırım yaptık. Eğitim için 1646 yeni derslik inşa ettik. 26 trilyon tutarında burs verdik. 7243 kapasiteli yurtlar açtık. 5 adet sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Niğde'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara 813 trilyon lira kaynak aktardık. Niğde'nin 62 KM bölünmüş yolu vardı biz bunu 311 KM'ye çıkardık.

Bak dünyada Tesla diye bir marka var. Oranın sahibi ve CEO'su Elon geldi beni ziyaret etti. Sen bu işlerden anlamazsın zaten anlayana kadar 24 Haziran geliyor. Onun için ben size güveniyorum, size inanıyorum.

YAHU BU BÜYÜME NEDİR BİR ÖĞREN...

Niğde'nin uzun vadede içme ve kullanma suyunu karşılayacak proje çalışmaları devam ediyor. Niğdeli çiftçilerimize 690 trilyon liralık destek verdik. Bay Kemal ne diyor çiftçi aç. Türkiye 7,4 büyüme katetti, OECD ülkerinde 1.olduk, Bay Kemal çıkmış diyor ki 7,4 büyüme size yansıdı mı? Yahu bu büyüme nedir bir öğren, ekonomistlerine bir sor. Bu yollar nerden yapılıyor Bay Kemal, Bay Muharrem cehalet çok kötü bir şey. Niğde'de teknokent kurduk bunu nereden kurduk Bay Kemal? Eğer küçülen bir ekonomi olsak bunları yapabilir miyiz?



CEPHEDEKİ ASKERE SATAŞAN CUMHURBAŞKANI ADAYI DUYDUNUZ MU?



Şimdi soruyorum Niğde, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsıma, mecliste AK Parti'ye oyumuzu veriyor muyuz? Yaparsa yine AK Parti yapar. Cumhur ittifakı ile diğer ittifaka gereken dersi vereceğiz. Muhalefetin halini görüyorsunuz, bunlar yıkım ekibi. Biri havaalanı ile uğraşıyor, biri TİKA ile uğraşıyor. Bunlar ne cins ya? TİKA dünyanın dört bir yanında tarihi miraslarımızla ilgileniyor. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet var. Siz hiç Avrupa'da yatırım düşmanı muhalefet gördünüz mü? Siz hiç cephedeki askere sataşan cumhurbaşkanı adayı duydunuz mu?