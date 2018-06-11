Yüzüne çimento enjekte ettirdi

New York'ta yaşayan Race Narinesing, geçirdiği estetik operasyonlar ve bilinçsizlikleri nedeniyle korkunç bir hale geldi. Üst üste yaşadığı estetik facialarının ardından oldukça pişman oduğunu söyleyen Race Narinesingh, yüzünü toparlamaya çalışıyor.
Kadın, yaşadığı facialardan önce estetik operasyonlarından en ucuzlarında çareyi arıyordu. Race , ucuz olması nedeniyle yanaklarına, çenesine ve dudaklarına çimento bazlı maddeler enjekte ettirdi.
Hayatını değiştiren bu enjeksiyonlardan sonra Race'nin yüzü kaya kadar sert olmuştu ve doktora göstermeye bile utanıyordu.
Sahte doktor Oneal Ron'un yaptığı operasyonlar yüzünden tanınmaz hale gelen Race yeni bir operasyona girmeye hazırlanıyor.