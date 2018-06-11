İsrail'de skandal reklam

İsrail’de ünlü bir hastane anne karnındaki bebeği “geleceğin askeri” olarak betimleyen bir reklam filmi çekti. Reklam filminde bebek fetus halindeyken askeri bere takıp selam verirken tasvir edildi. Reklam sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Tel Aviv'deki Ichilov Hospital bünyesindeki Lis Maternity Hospital'ın reklamı geçtiğimiz hafta sağ görüşlü gazetelerden Makor Rishon'da yayınlandı ve aynı günlerde sosyal medyada viral oldu. Askeri bere takan ve asker salami veren anne karnındaki fetüs posterinde ise “2038 Devlet Başkanlığı Mükemmellik Ödüllerinin Sahibi” yazıyordu.

Reklamın, Büyük Dönüş Yürüyüşü barışçıl gösterileri sırasında bebekler dahil onlarca Filistinli'nin şehit edildiği bir döneme denk getirilmesi ise tepki topladı.

DÜNYADAN VE İSRAİL'DEN TEPKİLER YAĞDI

Bazı İsrailliler Facebook üzerinden reklama dair tiksinti ve öfkelerini dile getirirken diğerleri reklamın acilen kaldırılmasını talep etti. Ichilov Hospital Sözcüsü Avi Shushan'dan konu hakkında açıklama yapması istendiğinde, Shushan tarafından e-posta yoluyla cevap verildi. Shushan, “Bu bir kereliğine Makor Rishon'da yayınlanmış bir reklamdır” dedi. Reklamdan rahatsız olanlara dönük cevap niteliğinde hiçbir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan 24 Mayıs'ta kamunun konu hakkında hassasiyeti ve gelen şikayetler üzerine hastaneden özür gelirken reklamcı firmaya da reklamın kaldırılması için emir verildiği ifade edildi.