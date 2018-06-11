Robert De Niro ödül töreninde Trump'a küfür etti

Tiyatronun oscar ödülleri olarak tanımlanan Tony Ödülleri töreninde şoke eden anlar yaşandı. Buna neden olan kişi ise ünlü oyuncu Robert De Niro oldu.

New York'taki Radio City Music Hall'de bu yıl 74'üncü kez düzenlenen törende sahneye çıkan Rober De Niro "Sadece bir tek şey söylemek istiyorum" diyerek sözlerine başladı ve hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'a küfür etti.

Robert De Niro'nun, gecede bir mini konser verecek olan Bruce Springsteen'i sahneye davet etmek için yaptığı konuşma sırasında sarf ettiği sözler salondaki bazı konukları şoke etti. Bazı seyirciler de De Niro'nun sözlerini ayakta alkışladı.

Robert De Niro geçen yıl da katıldığı bir başka törende Trump hakkında "aşağılık" sözünü kullanmıştı.