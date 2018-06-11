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Hollanda'dan küstah Türkiye çıkışı!

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Hollanda'nın Fas kökenli Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutalib, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik'i, "4 bin kilometre öteden" Hollanda'nın iç işlerine karışmakla suçladı.
Hollanda'dan küstah Türkiye çıkışı!
Hollanda'dan küstah Türkiye çıkışı! Hollanda'dan küstah Türkiye çıkışı! Hollanda'dan küstah Türkiye çıkışı!

Fas kökenli Belediye Başkanı Ahmed Aboutalib, Pazar akşamı katıldığı bir iftar davetinde, "Düşünce özgürlüğü, Pegida’nın mesajından daha önemli" dedi. Hollanda Anayasası’nın, düşüncenin özgürce ifade edilebilmesini güvence altına aldığını vurgulayan Aboutalib’e göre, "Verilen mesaj ne kadar zehirli olursa olsun, dile getirilebilmeli" ifadesini kullandı.

Ahmed Aboutalib, mahkemenin, "protestocular karşı çıktıkları şeyin civarında olmalı" yönündeki kararını anımsatarak, yıllardır kürtaj karşıtlarına, kürtaj kliniği karşısında gösteri izni verildiğini söyledi.

Rotterdam Belediye Başkanı, bu kapsamda Diyanet’e bağlı Laleli Camii’nin çaprazındaki bir noktada Pegida’ya izin verildiğini belirtti. Aboutalib, Pegida’nın gösterisinin yasaklanması konusundaki talepler karşısında kendisini ilk kez "ahlaki ve dini açıdan baskı altında hissettiğini" dile getirdi. Rotterdam Belediye Başkanı, "Hatta bu o kadar ileri gitti ki,Türkiye’nin AB Bakanı bana İslami kimliğim konusunda ders vermeye kalktı" diye konuştu.

"ÖMER ÇELİK ÇOK İLERİ GİTTİ"

Aboutalib, AB Bakanı Ömer Çelik’in, "Bir Müslüman böyle bir gösteriye nasıl izin verebilir" diyerek çok ileri gittiğini söyledi. Hollanda’nın bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Aboutalib, Bakan Çelik’e, "4 bin kilometre öteden Rotterdam Belediye Başkanı’na Hollanda yasalarının işleyişi konusunda ders verme" diye seslendi.

Rotterdam’da herkesin görüşünü özgürce ifade edebileceğini söyleyen Aboutalib, Pegida’nın gösterisi öncesi olay yerinde, yasalara aykırı bir söylem olup olmadığını incelemek üzere bir savcının bulunduğunu da açıkladı.

Hollanda’daki Utrecht, Gouda, Arnhem ve Lahey belediyeleri, "Kamu düzeni açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle" Pegida’nın iftar vaktinde cami önünde domuz çevirme eylemi yapmasını yasaklamıştı. Aşırı sağcıların eylemine sadece ülkenin ikinci büyük kenti olan Rotterdam’ın Belediye Başlanı Aboutalib izin verdi. Perşembe akşamı domuz çevirme ve mangal partisi için otobüsle Rotterdam’ın güneyindeki Laleli Camii yakınına gelen Pegida üyeleri, yoğun bir protestoyla karşılaştı.

GERİ DÖNMÜŞLERDİ

Cami önündeki kalabalığa karşı can güvenliği isteyen aşırı sağcı gruba göre polis, böyle bir şey garanti edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Pegida üyeleri camiye 200 metre kala eylemi iptal ederek, otobüsten inmeden geri döndü. AB Bakanı Ömer Çelik, Pegida’ya domuz çevirme izni verilmesi konusunda Twitter üzerinden bir açıklama yapmıştı.

Çelik, Rotterdam Belediye Başkanı Aboutalib’in, Pegida’nın gösteri yapmasının yasalara aykırı olmadığı yönündeki açıklamasını, "trajedi" olarak değerlendirmişti.

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