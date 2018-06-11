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Dünya sessiz kalmıştı! İspanyollar sahip çıktı

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Dünya sessiz kalmıştı! İspanyollar sahip çıktı
İtalya ve Malta'nın limanlarını kapattığı ve günlerdir Akdeniz'de bekleyen mülteci teknesine İspanya kucak açtı. İspanyol hükümeti, yüzlerce sığınmacının yer aldığı geminin İspanya'ya getirilmesine karar verildiğini duyurdu.
Dünya sessiz kalmıştı! İspanyollar sahip çıktı Dünya sessiz kalmıştı! İspanyollar sahip çıktı Dünya sessiz kalmıştı! İspanyollar sahip çıktı

 

İtalya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin göç karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Libyalı 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisine ülkenin tüm limanlarını kapatmasının ardından İspanya harekete geçti.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, İspanyol hükümeti yüzlerce sığınmacının yer aldığı geminin İspanya'ya getirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Akdeniz'de günlerdir bekleyen gemiye Malta'da kapıları kapatmıştı.

İtalya ve Malta'nın ülkeye almadığı göçmenler arasında kimsesizler, hamile kadınlar ve çok sayıda çocuk bulunuyordu.

İspanya'nın Barcelona ve Valencia kentleri belediye başkanları da limanlarını gemiye açmayı önerdi.

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