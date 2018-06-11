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İstanbul'da milyonluk operasyon

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İstanbul'da milyonluk operasyon
Tahtakale’de bulunan 2 ayrı iş hanına düzenlenen baskında, 1 milyon lira değerinde kaçak ve sahte puro ile 200 bin lira değerinde kaçak tütün ve likit sigara ele geçirildi.
İstanbul'da milyonluk operasyon İstanbul'da milyonluk operasyon İstanbul'da milyonluk operasyon

 

Aldığı bir ihbar değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, EminönüTahtakale'de ihbar doğrultusunda 2 adresi izleme ve takibe aldı. Yapılan izleme ve takibin ardından, 2 ayrı handa bulunan 2 depoya önceki gün baskın düzenlendi.

Baskınlarda arama yapılan depolarda  23 bin 425 paket kaçak ve sahte puro, 5 bin 340 adet kaçak sigara kağıdı, 3 bin 650 paket kaçak tütün ile 288 adet elektronik sigara ve likit nikotin ele geçirildi. 

Ele geçirilen, toplam 32 bin 703 adet ürünün piyasa değerinin 1 milyon 200 bin lira olduğu öğrenilirken, puroların bir kısmının kaçak yollarla yurtdışından getirildiği, bir kısmının ise kutularının yurt içinde yapılan sahte purolar olduğu tespit edildi.

Ünlü markaların isimleri taklit edilerek yapılan ait kutulara yerleştirilen puroların üzerindeki devam ederken, hakkında gözaltı kararı verilen bir depo sahibinin gözaltına alındığı, polis baskınını fark edince kaçak diğer bir depo sahibinin ise arandığı öğrenildi.

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