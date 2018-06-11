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İtirafçı oldu örgütün yapılanmasını anlattı

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İtirafçı oldu örgütün yapılanmasını anlattı
Sinop merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan bazı zanlılar örgütün askeri yapılanmasındaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.
İtirafçı oldu örgütün yapılanmasını anlattı İtirafçı oldu örgütün yapılanmasını anlattı İtirafçı oldu örgütün yapılanmasını anlattı

 

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında,  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop, Samsun, Ankara,  Ağrı, Erzurum, Hatay ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına  alınan 10 şüpheliden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı  oldu.

Zanlılar soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına verdikleri  ifadelerinde örgütle öğrencilik yıllarında tanıştıklarını, sınavlara da örgüte  yakın dershanelerde hazırlandıkları bilgisini verdi.

Şüphelilerden 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Kuleli  Askeri Lisesi öğrencisi  İ.K, örgütle ilk olarak bir yakını aracılığıyla  tanıştığını anlattı.

Sinop'ta, örgüte yakın bir dershanede sınavlara hazırlandığını ve bu  süre zarfında evlerde düzenlenen sohbetlere katıldığını vurgulayan İ.K, sınavı  kazanmasının ardından da İstanbul'da örgütün sözde imamları tarafından devamlı  aranmaya devam edildiğini aktardı.

"Disiplin cezaları almaya başladım"

2015 yılında örgütle yavaş yavaş bağlarını koparmaya başladığını ancak  sürekli aranmaya devam ettiği bilgisini veren İ.K, "Bizden sorumlu bazı sözde  imamların söylemlerinden bu yapının iyi niyetli olmadığını fark ettim. Okulum  devam ederken telefonlarını açmayınca bizzat yüzüme karşı 'telefonları açmaz isen  sonuçlarına katlanırsın' diye tehdit ettiler. Zaten bu tehditten bir süre sonra  devamlı olarak disiplin cezaları almaya başladım." dedi.

İtirafçı olan diğer zanlılar da ifadelerinde örgütün namaz kılma, oruç  tutma, gerektiğinde alkol alma, örgüt içi evlilik ve benzeri konularda  kendilerine dayatılan talimatlar hakkında bilgi verdi.

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