12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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Trump-Kim Jong-un ile görüştü

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Trump-Kim Jong-un ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ilk kez bir araya getiren tarihi zirve Singapur'da gerçekleşti.
Trump-Kim Jong-un ile görüştü Trump-Kim Jong-un ile görüştü Trump-Kim Jong-un ile görüştü

 

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez bir araya geldi.

Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de kameralar karşısında el sıkıştı.

Yerel saatle 09.00 civarında ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde tokalaşarak objektiflere poz veren iki lider, daha sonra baş başa görüşmeyi yapacakları odaya beraber geçti.

Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

"BURAYA GELMEK KOLAY OLMADI"

Zirvede olmaktan dolayı iyi hissettiğini belirten Trump, "(Kim ile) Çok önemli bir görüşme yapacağız." dedi.

Kim ise "Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan dün açıklanan programda, yaklaşık 45 dakika sürmesi öngörülen ilk görüşmenin Trump ile Kim arasında sadece birer tercüman eşliğinde yapılacağı belirtilmişti.

Söz konusu baş başa görüşmenin ardından 1,5 saat sürmesi beklenen heyetler arası temaslara geçileceği ve daha sonra da çalışma yemeği yenileceği bildirilmişti.

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