12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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Kılıçdaroğlu İnce'nin yalanını ortaya çıkardı

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Kılıçdaroğlu İnce'nin yalanını ortaya çıkardı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin skandal yalanını ortaya çıkardı.
Kılıçdaroğlu İnce'nin yalanını ortaya çıkardı Kılıçdaroğlu İnce'nin yalanını ortaya çıkardı Kılıçdaroğlu İnce'nin yalanını ortaya çıkardı


İnce, geçtiğimiz aylarda "Amerikalılar beni aradı, haklısınız Muharrem Bey. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fethullah Gülen'i usulüne uygun bizden istemedi' dediler" iddiasında bulunmuştu.

İNCE'Yİ YALANLADI

İnce, hükümetin sert tepkilerine rağmen bu yalanını devam ettirmişti. CNN Türk canlı yayına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bana gelen 3 sayfalık bir rapor var, aynı rapor Sayın İnce'ye de verildi. Orada hayati usül eksiklikleri değil" ifadeleriyle Muharrem İnce'yi yalanladı.
 

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