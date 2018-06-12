İnce, geçtiğimiz aylarda "Amerikalılar beni aradı, haklısınız Muharrem Bey. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fethullah Gülen'i usulüne uygun bizden istemedi' dediler" iddiasında bulunmuştu.
İNCE'Yİ YALANLADI
İnce, hükümetin sert tepkilerine rağmen bu yalanını devam ettirmişti. CNN Türk canlı yayına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bana gelen 3 sayfalık bir rapor var, aynı rapor Sayın İnce'ye de verildi. Orada hayati usül eksiklikleri değil" ifadeleriyle Muharrem İnce'yi yalanladı.
12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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Kılıçdaroğlu İnce'nin yalanını ortaya çıkardı
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