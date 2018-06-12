Erdoğan'dan ABD'ye S-400 cevabı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'deki canlı yayında, S-400 ve F-35'lerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
S-35'ler konusunda Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ABD'nin bu konudaki yanlış yaparsa hukukun gereğine göre hareket edileceğini söyledi.
"ALIN AMA KULLANMAYIN" DİYEN ABD'YE CEVAP: SİZİN ELİNİZE Mİ BAKACAĞIZ
S-400'lerle ilgili ise ABD'nin "alın ama kullanmayın" şeklindeki yaklaşımına değinen Erdoğan, "biz bunları kullanacağız, ABD'nin eline mi bakacağız" dedi.
Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:
F35 konusunda biz anlaşmamızı yerine getirdik. Bu noktada bize yanlış yaparlarsa, hukukun gereğini yaparız. S400'leri hangara çekecek halimiz yok, bunları biz kullanacağız. Biz ABD'nin eline mi bakacağız?