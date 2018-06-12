12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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Gündemi sarsan iddia

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Gündemi sarsan iddia
Görevden alınan Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) istihbarat yetkilileri ile bir araya gelerek darbe planladığı haberi, Tunus'un gündemine bomba gibi düştü.
Gündemi sarsan iddia Gündemi sarsan iddia Gündemi sarsan iddia

 

Kuzey Afrika ve Sahil bölgesine ilişkin Paris merkezli Fransızca yayın yapan MondAfrique isimli internet sitesinin başyazarı Nicolas Beau imzalı habere göre, BAE istihbarat birimleri Tunus'un Cerbe Adası'nda görevden alınan İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede, "İbrahim'in Tunus'ta yükselmesi ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini amaçlayan" darbe planı hazırlandı. 

Haberin dayandırıldığı batılı istihbarat kaynaklarına göre, BAE istihbarat yöneticileri geçen ay sonunda Paris'te gerçekleştirilen Libya toplantısının dönüşünde 29 Mayıs'ta Tunus'un Cerbe Adası'na gelerek burada İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile görüştü. 

CUMHURBAŞKANI REDDETTİ

Toplantıda, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden alınmasının ardından, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dönemi Savunma Bakanı Kemal Bin Murcan'ın başbakanlığa getirilmesinin planlandığı ancak bu hamlenin Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi tarafından reddedildiği belirtildi. 

Sitenin başyazarı ayrıca, Tunus'un bağımsızlık sonrası kurucu lideri Habib Burgiba'ya yapıldığı gibi, 90 yaşının üzerindeki Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlık durumunun yetersiz olduğu gerekçesiyle doktor raporuyla görevden alınmasının yerine Lütfi İbrahim'in yükselmesinin planlandığını aktardı. 

"UYGUN HİKAYE HAZIR"

Tunus'taki siyasi tarihe ilişkin kitapların da yazarı Beau, Tunus'un güneyinde Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası'nda çoğu Tunuslulardan oluşan yüzün üzerinde yasa dışı göçmenin hayatını kaybettiği kazanın ardından İbrahim'in güvenlik zafiyeti gerekçesiyle görevden alınması için "uygun hikayenin hazır olduğu" yorumunu yaptı. 

Lütfi İbrahim'in Nida Tunus Partisi'nin kurucularından Rıza Belhac'ın yanı sıra BAE'nin desteklediği isimlere yaklaştığını anlatan Beau, eski içişleri bakanının Cumhurbaşkanı'nın oğlu aynı zamanda Nida Tunus Partisinin lideri Hafız Kaid es-Sibsi'nin, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden uzaklaştırılması için destek verdiğini vurguladı. 

İbrahim'in BAE destekli darbe planının Fransız, Cezayir ve Alman istihbarat birimlerinin desteği ile durdurulduğu aktarıldı. 

BAŞBAKAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim, 3 Haziran'da onlarca kaçak göçmenin ölümüyle sonuçlanan Kerkene Adası açıklarındaki tekne kazasının
ardından, Başbakan Yusuf Şahid tarafından görevden alınmıştı. 

BAE'nin Tunus'ta Lütfi İbrahim üzerinden yürüttüğü darbe planının asıl amacının, "Tunus'ta İslami kanatta yer alan Nahda Hareketi Partisi'ni tamamıyla siyaset sahnesinden silerek, görevden uzaklaştırmak olduğu"na dikkat çekildi. 

Gazeteci Nicolas Beau, internet sitesindeki yazısını "Cumhuriyetçi, laik Nida Tunus partisinin kurucusu Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve siyasal İslam, muhafazakar kesimi temsil eden Nahda Hareketi'nin Lideri Raşid el-Gannuşi'nin liderliğini yürüttüğü sürekli tazelenen ve keskinleşen ittifak, Tunus siyaset sahnesinde sergilenen oyunda, BAE parasına galip geldi." yorumuyla sonlandırdı.

 

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