ABD- Kuzey Kore zirvesi'nin detayları

Görevdeki bir ABD ve Kuzey Kore liderinin ilk görüşmesi olarak kayıtlara geçen Singapur'daki Trump- Kim zirvesi 38 dakika sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'da ilk kez bir araya geldi. Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de kameralar karşısında el sıkıştı.

Yerel saatle 09.00 civarında ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde tokalaşarak objektiflere poz veren iki lider, daha sonra baş başa görüşmeyi yapacakları odaya beraber geçti.

Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

"BU NOKTAYA GELMEK KOLAY OLMADI"

Zirvede olmaktan dolayı iyi hissettiğini belirten Trump, "(Kim ile) Çok önemli bir görüşme yapacağız." dedi. Kim ise "Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik" ifadelerini kullandı.

"ZİRVE ÇOK İYİ GİDİYOR"

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de 38 dakika süren baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump ile Kim'e sadece birer tercümanın eşlik ettiği buluşmanın ardından heyetler arası görüşmenin yapılacağı odaya geçerken iki lider basın mensuplarının yoğun sorularıyla karşılaştı.

Görüşmeye ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, Kim ile görüşmesini, "Zirve çok çok iyi gidiyor; (iki ülke arasındaki) ilişki harika" ifadesiyle tanımladı.

Trump ayrıca, bazı sorunların beraber çalışılarak çözüleceğini ve meselelerin birlikte ele alınacağını vurgulayarak, Kuzey Kore ile birlikte çalışmayı beklediklerini dile getirdi.

"BİLİM KURGU FİLMİNDEN BİR BÖLÜM"

Kim ise tercümanı aracılığıyla, "Birçok insan bunun bir tür bilim kurgu filminden bölüm olduğunu düşünecek" dedi. Kim ayrıca, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılıp arındırılmayacağına ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına ise herhangi bir cevap vermedi.

Heyetler arası görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü ve ABD adına Trump'ın dışında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yer aldığı bildirildi.

Daha sonra ABD ve Kuzey Kore heyetleri çalışma yemeğine geçti. Yemeğe ise ABD heyetine Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim ve Ulusal Güvenlik Konseyi Asya Direktörü Matt Pottinger'in de katıldığı belirtildi.

"ÇOK İLERLEME KAYDETTİK"

Trump, heyetler arası görüşmeler ve çalışma yemeğinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim ile basın mensuplarının yanına gelen Trump, zirveye ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İmza atmaktan kastın ne olduğuyla ilgili ısrarlı sorulara yanıt vermeyen Trump'ın, Kim ile ortak bir metni kamuoyuna açıklayabileceği öne sürüldü.

'SON DERECE KAPSAMLI' İMZA

İki lider ortak görüşme sonrası bir metne imza attı ancak içeriğe dair bilgi verilmedi.

Trump, "Kısa süre sonra her şeyi gereceksiniz. Son derece kapsamlı, ortak bir mektuba imza attık. Her iki tarafın da sonuçlardan etkileneceğini düşünüyorum. İki taraf da iyi niyetle yaklaştı, çaba gösterdi ve hazırlıklar yapıldı. Bugün yaşananlardan gurur duyuyoruz" dedi. "Büyük bir sorunu çözeceğiz ve bunu dünya için yapacağız" diyen ABD Başkanı, bu aşama gelinmesinin olağanüstü bir başarı olduğunu vurguladı.

Kim'le arasında özel bir bağ kurulduğunu belirten Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmaya en kısa zamanda başlayacağını söyledi. Ancak bunun tüm nükleer silahların imhası anlamına gelip gelmediği bilinmiyor.

'SİZİNLE OLMAK BÜYÜK ŞEREF'

Trump, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun görüşmeler gerçekleştirdik ve ikimiz için de hayal edilenden daha iyi bir sonuç geldi, umulandan çok daha başarılı oldu. (Kim Jong-un'a) Sizinle olmak büyük bir şeref, teşekkür ediyorum."

GEÇMİŞİ GEÇMİŞTE BIRAKACAKLAR

Görüşmeyi 'tarihi' olarak niteleyen Kim de "Geçmişi geçmişte bırakmaya karar verdik. Geçmişi arkamızda bırakmaya karar verdik. Tarihi bir belgeye imza atmak üzereyiz. Dünya büyük bir değişim görecek. Sayın Başkan Trump’a bu görüşme için teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

'KİM SON DERECE YETENEKLİ'

Kim'i Beyaz Saray'a davet edeceğini Trump daha birçok kez bir araya geleceklerinin altını çizdi. 'Kuzey Kore liderinden ne öğrendiği' sorulan Trump, "Kim son derece yetenekli biri, ülkesini çok seviyor" yorumunu yaptı.

Geçen hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir. Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz. Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar" değerlendirmesini yapmıştı.