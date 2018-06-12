12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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Fatih'te korkunç cinayet

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İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir binadan gelen kokular korkunç cinayeti ortaya çıkardı.
Fatih'te korkunç cinayet
Fatih'te korkunç cinayet Fatih'te korkunç cinayet Fatih'te korkunç cinayet

Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi'ndeki binanın giriş katına, kötü koku ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese giden ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. 

BULAŞIK MAKİNESİNİN İÇİNDEN ÇIKTI

Kapının açılmasıyla eve giren ekipler, banyoda, üzeri betonla kapatılmış bir bulaşık makinesi buldu. İtfaiye ekiplerinin betonu kırmasının ardından bulaşık makinesinin içinde bir erkek cesedi tespit edildi. 

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili evdeki 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Kadın şüphelinin polis aracına binerken fenalık geçirdiği görüldü. Polise ihbarı da gözaltına alınan şüphelilerden birinin yaptığı öğrenildi.

Bu arada, Tunus uyruklu olduğu ve sosyal medyada hakkında kayıp ilanı verildiği öğrenilen kişinin cesedinin, incelemenin ardından bulaşık makinesiyle Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor. 

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