12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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Sette taciz skandalı büyüyor!

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Eda Ece, Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, rol aldığı “Yasak Elma” dizisinde Talat Bulut ile kostüm asistanı Özge Şimşek arasında yaşanan taciz olayı hakkında konuştu.
Sette taciz skandalı büyüyor!
Sette taciz skandalı büyüyor! Sette taciz skandalı büyüyor! Sette taciz skandalı büyüyor!

“Yasak Elma” dizisinin başrol oyuncularından Eda Ece, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Buğra Gülsoy’un da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla bir kafede oturan oyuncu, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

“Yasak Elma” dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut’un 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddiaları sorulunca Ece şöyle konuştu:


“Çok güzel bir sezon geçirdik, son set günümüzden bir gün önce böyle bir olay ortaya çıktı. Gencecik bir kız var ortada. Biz Talat Bey’le çok samimi olmadık, tamamen profesyonelce bir çalışma içindeydik. Olayı yaşayan kızla konuştuk. Talat Bey’i de zaten her gün yayınlardan dinliyoruz. Olay mahkemeye taşındı. Eğer savcı dava açılmasına karar verirse doğal olarak Özge Şimşek’in arkasında duracağız. Mahkeme kimin haklı olduğuna karar verecek. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Talat Bey de umarım aklanır.”


Eda Ece, Özge Şimşek’i haklı bulup bulmadığı sorulunca ise, “Kimse durup dururken böyle bir ithamda bulunmaz. Eline ne geçecek ki... Ben de bir kadınım, benim başıma böyle bir şey gelmese bu tarz bir ithamla kendimi sıkıntıya düşürmek istemem. O kız niye böyle bir şey yapsın? Ünlü ya da oyuncu olma gibi bir derdi yok sonuçta, o kız öyle biri değil” yanıtını verdi.

 

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